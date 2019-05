Ceriano – Buoni pedoni e buoni ciclisti si diventa con i progetti di educazione stradale alla primaria

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 31 maggio 2019 – Si stanno concludendo in questi giorni i due progetti di educazione stradale per i bambini della scuola primaria promossi anche quest’anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia locale e Bc Groane.

Destinatari del progetto sono, come sempre, gli alunni di prima elementare e quelli di quinta. Ai primi vengono trasmesse le notizioni fondamentali per muoversi in strada in sicurezza e nel rispetto delle regole come pedoni. Dopo le lezioni teoriche in classe in cui si apprendono le norme che regolano la presenza sul marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, si svolge la prova pratica. La vigilessa Monica, che ha tenuto le lezioni in classe, accompagnata dall’Assessore alla Cultura Romana Campi e da alcuni volontari, ha guidato i bambini in una camminata per le vie del paese, mostrando loro i percorsi più sicuri e le regole da seguire per gli attraversamenti.

Per i ragazzi di quinta elementare, invece, il progetto era focalizzato sull’uso della bicicletta. In questo caso le lezioni teoriche e pratiche si sono concentrate in un’unica giornata in cui, oltre alle nozioni base sul comportamento da tenere in strada per la sicurezza propria e degli altri utenti, i volontari di BC Groane hanno fornito indicazioni utili sulla corretta manutenzione della bicicletta con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, come freni e luci.

Al termine delle lezioni teoriche c’è stata la prova pratica su un percorso allestito appositamente negli spazi esterni della scuola.

Sia agli alunni della prima che per quelli della quinta, al termine del corso è stato consegnato un attestato di partecipazione. L’importanza di questo progetto è stata ribadita dall’Assessore Romana Campi, che ne ha sottolineato il valore educativo e di prevenzione verso comportamenti corretti sulla strada a beneficio della sicurezza di tutti.

