Cesano Boscone – Sicurezza: da abbattere sei cedri dei Giardini della Costituzione

Cesano Boscone (31 maggio 2019) – Prenderanno il via lunedì 3 giugno i lavori di abbattimento, trivellazione e piantumazione nell’area cani dei Giardini della Costituzione, dove verranno abbattuti sei esemplari di cedri: tre verso Villa Sormani e tre su via Nazario Sauro.

L’amministrazione comunale ha già provveduto ad acquistare le essenze che – in sostituzione dei sei alberi abbattuti – verranno immediatamente messe a dimora. I tre cedri verso Villa Sormani saranno sostituiti con querce.

Durante i lavori, che dal 3 giugno proseguiranno per tutta la settimana, saranno vietati l’accesso e l’utilizzo dell’area cani più grande e la sosta nelle aree di parcheggio dei Giardini della Costituzione e nel tratto di via Nazario Sauro dal civico 6 al 12.

Inoltre, lunedì 3 e martedì 4 giugno sarà vietato il transito dei veicoli in tutto il parcheggio nord dei Giardini (lato ISF, piazza Mons. Moneta).

