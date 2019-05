Gli studenti del liceo Falcone e Borsellino sul palco del Cinema Teatro di Arese con “Incantesimo di una notte di mezza estate”

(mi-lorenteggio.com) Arese, 31 maggio 2019 – Martedi 4 giugno, alle 20.30 all’interno della manifestazione “Teatroascuola” per la 22ª edizione del concorso di poesia per ragazzi del Calendimaggio, il liceo Falcone e Borsellino di Arese porterà sul palcoscenico un testo classico, rivisitato e riadattato dalla professoressa Annachiara Cattaneo ed ispirato al “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Protagonisti assoluti saranno trenta studenti del liceo linguistico e del liceo scientifico che, coordinati dalle professoresse Alessandra Conti e Angela Walshe, referenti per il progetto, e diretti da Federico Arpini e Valerio Marangoni di Laboratorio56, hanno condiviso un percorso durante le ore del laboratorio di teatro e sono pronti a cimentarsi con quello che fu il primo spettacolo rappresentato in questo liceo.

La scenografia, curata dalle professoresse Maria Mobilia e Katia Vaccari, ed i costumi della professoressa Marzia Calci permetteranno di trascorrere una piacevole serata, immersi in un bosco, tra creature magiche ed amori contrastati.

Per uno spettacolo che segnala la vivacità progettuale del liceo di Arese e la sua peculiare attitudine alla promozione del talento e della creatività giovanili, anche quest’anno è attesa una larga partecipazione.

