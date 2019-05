LAVORO. ASSESSORE REGIONE SU RISCHIO LICENZIAMENTI ALL’ABB DI VITTUONE: ANCORA 75 GIORNI DI TEMPO PER TRATTARE

INDISPENSABILE LA RIPRESA DEL DIALOGO PER CONDIVIDERE SOLUZIONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – “Esprimo la preoccupazione di Regione

Lombardia per il destino dei lavoratori della ABB di Vittuone a

rischio licenziamento: dopo l’interruzione delle trattative per

trovare una soluzione positiva per tutti e l’apertura della

procedura formale di licenziamento, ora è urgente che il

Ministero dello Sviluppo Economico si attivi per portare le

parti ad un nuovo tavolo”.

Lo ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di

Regione Lombardia commentando la vicenda dei lavoratori della

multinazionale ABB dello stabilimento di Vittuone (MI).

“Ho incontrato più volte le parti e i sindacati e, insieme con i

tecnici di Polis Lombardia – ha proseguito l’assessore – abbiamo

cercato di propiziare un accordo per gestire positivamente gli

esuberi annunciati. Al momento, questi sforzi non sono stati

sufficienti, abbiamo ancora 75 giorni di tempo, ma è

indispensabile che il dialogo riprenda al più presto”.

“Siamo pronti a promuovere ulteriori incontri – ha detto ancora

l’assessore – certi che la soluzione a questo problema si possa

trovare solo all’interno di un percorso condiviso”.

“Regione Lombardia, così come il Ministero per lo Sviluppo

economico – ha ribadito l’assessore – hanno sempre riconosciuto

in ABB un soggetto serio e responsabile” ricordando che a

Dalmine/BG, Regione e MiSE hanno assicurato all’azienda risorse

pubbliche per sostenere il progetto di grande innovazione per la

ricerca e lo sviluppo del sito produttivo.

“Certi che la proprietà non voglia mancare l’occasione di

esercitare la sua responsabilità sociale – ha concluso

l’assessore – li invito a riprendere il prima possibile il

dialogo con noi e con il MiSE per scongiurare le pesanti

ricadute che rischiano di generarsi intorno allo stabilimento di

Vittuone”.

Redazione