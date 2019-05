PALAZZO MARINO. PRECISAZIONE SULL’USO DEL LOGO DEL COMUNE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – Con riferimento alle polemiche emerse a seguito della diffusione di un volantino relativo ad un evento organizzato da alcuni gruppi consiliari in cui compariva il logo ufficiale del Comune di Milano, si precisa che l’iniziativa in questione non è patrocinata né dall’Amministrazione né dal Municipio 1.

L’Amministrazione comunale adotterà nelle prossime settimane una direttiva volta a chiarire l’uso del logo del Comune di Milano, precisando che lo stesso è utilizzabile solo per iniziative patrocinate dal Comune o da questo organizzate. Le iniziative organizzate dai gruppi consiliari dovranno riportare il solo logo del gruppo istituzionale organizzatore e responsabile dell’evento.

Redazione