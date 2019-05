TABAGISMO, ASSESSORE AL WELFARE: CONTRASTO È SFIDA IMPORTANTE PER NOSTRO SISTEMA SANITARIO

TABACCO CONTRIBUISCE Al CIRCA 12% MORTI PER MALATTIE CARDIACHE

SECONDO STUDIO DELL’HBSC 12,5% DEGLI STUDENTI (11/15 ANNI) FUMA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – La lotta al tabagismo è al centro delle

azioni di prevenzione messe in campo da regione Lombardia. Lo ha

confermato l’assessore al Welfare che oggi, ‘Giornata

internazionale Senza Tabacco, ha partecipato a due iniziative

specifiche come ‘Play, Don’t Smoke’ al Fatebenefratelli insieme

al ministro dell’Istruzione e a 300 giovani studenti lombardi, e

il workshop ‘La prevenzione e il trattamento del tabagismo in

Lombardia nel Piano Regionale di Prevenzione: la salute delle

comunità, la cura delle persone’.

CIRCA 800.000 PERSONE COINVOLTE IN PROGRAMMI REGIONALI- La

Regione nel Piano di prevenzione 2015/19, ha messo in campo una

molteplicità di azioni per sostenere la salute delle persone

nelle diverse fasi della vita.

Iniziative come ‘Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete

WHP Lombardia’ hanno coinvolto circa 200.000 lavoratori, ‘Scuole

che promuovono salute Rete SHE Lombardia’ 500.000 studenti e

interventi quali ‘LifeSkills Training program’, ‘Unplugged,

Educazione tra pari’ circa 53.000 studenti e oltre 5.200 docenti

delle scuole secondarie di primo grado e oltre 5000 studenti

delle scuole secondarie di secondo grado.

Sono tutti interventi di provata efficacia che agiscono su

ambienti fisici e sull’aumento di conoscenze, competenze e

consapevolezza.

COMPORTAMENTI RISCHIOSI – “Quella del contrasto al fumo di

tabacco è una sfida particolarmente importante per il Sistema

Sanitario Regionale – ha spiegato l’assessore – visti i rischi e

i danni per la salute che questo comportamento porta con sé.

L’uso del tabacco è uno dei principali fattori di rischio nello

sviluppo di malattie coronariche, ictus e malattie vascolari. Le

malattie cardiovascolari uccidono più di qualsiasi altra causa

di morte in tutto il mondo. L’uso del tabacco e l’esposizione al

fumo contribuiscono per circa il 12 per cento di tutte le morti

per malattie cardiache”.

I NUMERI – L’uso del tabacco è la seconda causa per le malattie

cardiovascolari, dopo l’ipertensione. L’epidemia del tabacco

uccide più di 7 milioni di persone ogni anno, di cui quasi

900.000 sono non fumatori, che muoiono per aver respirato fumo

passivo. Quasi l’80 per cento degli oltre 1 miliardo di fumatori

in tutto il mondo vive in paesi a basso e medio reddito, dove il

peso delle malattie e della morte legate al tabacco è più

pesante. “In quest’ottica – conclude l’assessore – la

prevenzione assume un ruolo fondamentale”.

I DATI DEL CONSUMO SUI GIOVANI – Secondo i dati dell’Health

Behaviour in School-aged Children, (HBSC), un’indagine

internazionale a cui partecipa anche Regione Lombardia sui

comportamenti degli studenti 11-13-15enni, il 12.5% dichiara di

fumare attualmente. In particolare, emerge l’importanza della

fascia tra i 13 e i 15 anni per instaurare l’abitudine al fumo.

A 11 anni, fuma lo 0.8% degli studenti, a 13 anni l’11% e 15

anni il 29.7. Già a 15 anni per il 15.5% degli studenti il

consumo diventa giornaliero e per il 6.6 settimanale. Il

sondaggio rileva anche che una percentuale maggiore di studenti

ha provato almeno una volta nella vita (2.4% a 11 anni, 22.5 a

13 anni e 45.7 a 15 anni).

RAGAZZE FUMATRICI – Particolarmente interessante il dato

riguardo le differenze di genere: se a 11 e 13 anni non ci sono

differenze tra maschi e femmine, a 15 anni la percentuale di

ragazze fumatrici (33.1 %) è significativamente maggiore di

quella dei ragazzi (26.5). Inoltre, se si confrontano le

percentuali sui fumatori quotidiani emerge come a 13 anni siano

di più i ragazzi (maschi: 2.9 %; femmine: 1.4 %) mentre a 15

anni le differenze si annullano (maschi 15% e femmine 16 ).