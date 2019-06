DOMENICA AL MUSEO. IL 2 GIUGNO MUSEI APERTI E GRATUITI, “LEONARDO MAI VISTO” VISITABILE CON BIGLIETTO RIDOTTO

Oltre 25mila visitatori in due settimane per le iniziative e le mostre dedicate al genio vinciano al Castello Sforzesco, domenica prolungamento dell’orario fino alle 19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° giugno 2019 – In occasione della “Domenica al Museo”, domani 2 giugno l’ingresso ai Musei del Castello Sforzesco sarà ridotto a 5 euro.

Nelle prime due settimane di apertura “Leonardo mai visto” – il programma di mostre e iniziative allestite presso il Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco sino al 12 gennaio 2020 – ha già richiamato oltre 25mila visitatori. Pertanto, prevedendo domenica 2 un’affluenza straordinaria, il Comune di Milano e Civita, coproduttore di “Leonardo mai visto”, hanno deciso di prolungare eccezionalmente l’orario di apertura del Museo di Arte Antica sino alle ore 19 (con chiusura della biglietteria alle ore 18.30).

Il biglietto ridotto a 5 euro garantisce l’ingresso a tutti i Musei del Castello, ma l’estensione dell’orario riguarda solo il Museo d’Arte Antica, mentre resta invariato l’orario di apertura al pubblico degli altri musei, compreso il Museo della Pietà Rondanini, con ultima possibilità di accesso alle ore 17.00. Per maggiori informazioni: www.milanocastello.it.

Aperti e gratuiti tutti gli altri musei civici – Museo del Novecento, GAM Galleria d’Arte Moderna, Museo Archeologico, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico, Museo del Risorgimento, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, Casa Museo Boschi di Stefano e Studio Museo Francesco Messina – la Pinacoteca di Brera e Silos/Armani, che da sempre aderisce a “Domenica al Museo”. Per maggiori informazioni: www.milanocastello.it

