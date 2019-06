ECCELLENZE. CRONISTORIA DI UNA BIOPSIA RENALE AL POLICLINICO DI MILANO

Nel Padiglione di Nefrologia CROFF del Policlinico di Milano, una delle eccellenze italiane, opera il Prof. Piergiorgio Messa

di Principia Bruna Rosco

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2019 – Erano le ore 9,00 del 29 maggio 2019, quando gli infermieri entrano nella mia stanza e mi dicono: “Signora dobbiamo portarla via”. Mi adagio sulla barella con fiducia perché già sapevo che mi avrebbero portata a fare la Biopsia Renale.

Con un largo sorriso di gioia e con voce squillante saluto mia figlia che, invece, piange.

Mentre mi portano via, passo tra le mura di non so quale reparto e mi dico “Finalmente dopo sette anni di pene, di star male, dove avevo fatto di tutto per farmi capire che avevo un problema renale, per sentirmi infine accusare di essere diventata ipocondriaca, sto per giungere alla conclusione. Mi ricordo che, ad un certo punto, estenuata dal mio brancolare nel buio, persi ogni speranza, quando la mia amica/parente Dott.ssa Valeria Daccò del Centro Fibrosi Cistica della Clinica De Marchi del Policlinico, vedendomi in quelle condizioni psicologiche, decise di parlare della mia lunga storia sanitaria con la Nefrologa Dott.ssa Donata Cresseri la quale mi prescrisse una serie di controlli mirati. Dopo aver accertato che è una glomerulonefrite proteica, mi fa ricoverare qui al Padiglione CROFF del Policlinico, vera Eccellenza Medica Italiana per farmi praticare una eventuale biopsia, che avrebbe potuto dare informazioni più precise circa la terapia da attuare.

Qui ho trovato il Prof. Piergiorgio Messa, Uomo e Professionista stimatissimo, che io conoscevo solo attraverso gli scritti a lui dedicati per la sua alta professionalità, pertanto, mi sono sentita al sicuro. “Che bello sentirsi finalmente al sicuro! Che bello essere giunta in una delle eccellenze italiane che abbiamo in Italia e con un Primario e uno Staff di professionisti seri!” mi dissi mentre continuavo a percorrere sulla barella i lunghi corridoi e pensavo che per colpa di qualche rarissimo caso di mala/sanità, non ci si rende conto delle mille e mille persone che continuamente vengono curate, che si salvano grazie al sacrificio dei medici e infermieri ospedalieri che lavorano in silenzio e che sacrificano la loro vita per la nostra.

“Basta pensare” ordino a me stessa mentre entro nella camera operatoria nella quale vengo accolta con un largo sorriso dal giovane medico Dott. Carlo Alfieri e altri dello staff. Anch’io sorridevo. Ero felice. Sapevo che non avrei trovato il Dott. Mirco Belingheri che mi aveva ricevuta all’entrata, da cui credo verrò seguita dopo la biopsia. Mi dispiaceva, ma io ero fiduciosa di tutta l’equipe del Reparto.

Subito dopo giunge il Primario Prof. Piergiorgio Messa che mi aveva rassicurata della Sua presenza all’intervento. Anche lui mi saluta molto cordialmente e fui subito ancora più contenta.

Il Dott. Carlo Alfieri cominciò a comunicarmi che mi avrebbe fatto partecipare a tutta la procedura.

“Ok. Grazie Dottore, le sono molto grata”.

“Vuole l’anestesia locale o l’epidurale?”.

“Senza alcun dubbio, quella locale”.

“Bene” mi dice, mentre guarda il monitor dell’ecografia.

“Sei centimetri” comunica al Primario, che diede il suo OK. a procedere.

“Signora, ora iniziamo a dipingere la parte dove interverremo” mi dice il Dott. Alfieri.

“E no, dottore, sono io la pittrice, non mi vorrà rubare il mestiere?”.

Risata e poi lui continuò a dirmi che mi avrebbe fatto l’anestesia.

“Sentirà il male dell’ago” mi comunica, dipingendo la parte del gluteo per poi introdurre l’ago.

“Le ho fatto male?”.

“Non ho sentito altro e un leggero pizzichino”.

“Bene, ora non guardi l’ago che introdurrò per il prelievo” ma io lo avevo già intravisto, era molto robusto e lungo.

“Stia tranquillo Dottore, sono coraggiosa” gli rispondo mentre lui già introduceva l’agone.

“Ha sentito dolore”.

“Assolutamente no”.

“Ora guardiamo se il materiale prelevato è sufficiente” disse, estraendo l’agone.

Il Prof. Messa si era spostato dalla postazione vicino a me ed era andato davanti al tavolo addossato al muro ad aspettare il materiale che il Dottore gli avrebbe versato da qualche parte. Verificò che ci fosse materiale bastante per le analisi: “Sono tre glomeruli e sono sufficienti per procedere all’analisi” decretò il Professore, soddisfatto.

“Signora abbiamo terminato! Come si sente?” mi chiede il Professore.

“Benissimo, grazie! Siete stati meravigliosi!” gli rispondo, mentre il Dott. Alfieri preme forte sulla ferita per farla smettere di sanguinare. Poi mi mettono il cerotto e mi salutano sempre con tanta simpatia.

Gli infermieri mi riprendono e via ancora per i lunghi corridoi.

Ero eccitata e felice di essere finalmente giunta a vincere la prima battaglia che mi avrebbe portata a vincere la guerra con la mia malattia.

Nei pressi della mia stanza c’era mia figlia che mi aspettava. La rassicuro che tutto si era svolto nel migliore dei modi: “Sono stati meravigliosi” dico anche a lei, mentre gli infermieri mi adagiano con cautela sul mio letto mantenendo la mia posizione a pancia in giù. Una volta sola, sono scoppiata in un pianto liberatore nascosto tra le pieghe delle bianche lenzuola.

Ora ho parlato del Padiglione di Nefrologia CROFF del Policlinico, ma so che le Eccellenze Mediche in Italia sono tante, basta conoscerle e guardarle con gli occhi della positività.

Sono una pittrice/scrittrice, ho preso il patentino da giornalista non per guadagno, ma per missione verso il prossimo. Questa volta la mia missione sarà far conoscere al pubblico le nostre eccellenze sanitarie affinché ognuno possa sapere che le nostre Strutture sono le più attrezzate e le migliori del Mondo, che i nostri Medici sono i professionisti più preparati al Mondo e a tutti va il mio personale grazie di cuore.

Principia Bruna Rosco

APPROFONDIMENTO:

STAFF MEDICO: Mirco Belingheri; Valentina Binda; Mariarosaria Campise; Claudia Castelnovo; Roberta Cerutti; Donata Cresseri; Fabrizio Fabrizi; Giovanni Battista Fogazzi; Maria Teresa Gandolfo; Giuseppe Garigali; Elisabetta Margiotta; Giuseppe Montagnino; Gabriella Moroni; Patrizia Passerini; Laura Pavone; Antonio Scalamogna; Simone Vettoretti.

COORDINATORE INFERMIERISTICO: Michele Critelli; Emanuele Grimaldi (Emodialisi)

PATOLOGIE TRATTATE:

Terapia conservativa in corso di malattia renale cronica (terapia medica e consulenza nutrizionale)

Glomerulonefriti primitive e secondarie

Nefropatia diabetica

Malattie renali in pazienti con epatopatia

Complicanze renali in pazienti trapiantati di polmone

Vasculiti e microangiopatie trombotiche

Malattie renali geneticamente trasmesse (malattia policistica, Alport, Fabry, Gitelman, Bartter, etc)

Complicanze mediche del paziente trapiantato renale (complicanze immunologiche, metaboliche, cardio-vascolari, infettive, degenerative)

Trattamento sostitutivo della funzione renale (emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto renale)

Insufficienza renale acuta: trattamento medico e sostitutivo

Calcolosi delle vie urinarie: studio degli aspetti metabolici e profilassi

Malattie del ricambio idro-elettrolitico e dell’equilibrio acido-base

Servizi

Visite specialistiche

Reparto di degenza

Day Hospital

Emodialisi per pazienti cronici e acuti

Dialisi peritoneale domiciliare

Ambulatorio di nutrizione: per la valutazione nutrizionale e la formulazione di diete dedicate ai pazienti con insufficienza renale cronica, ai pazienti trapiantati di rene e ai pazienti in dialisi.

Ambulatorio di fisioterapia: dedicato alla riabilitazione dei pazienti in dialisi e dei pazienti ricoverati presso la degenza di nefrologia.

Ambulatorio di consulenza psicologica: dedicato al supporto psicologico dei pazienti con insufficienza renale cronica, dei pazienti dializzati e dei pazienti trapiantati di rene.

ATTIVITA’:

La Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Milano si occupa della diagnosi e cura di tutte le patologie che colpiscono il rene nei differenti stadi di malattia che siano di origine metabolica, genetica, vascolare o ostruttiva come i calcoli.

L’alta formazione dell’équipe consente di affrontare con maggiore efficacia tutte le patologie del tratto urinario, inclusa la terapia sostituiva dialitica e il trapianto di rene, grazie alla stretta collaborazione tra nefrologi e chirurghi.

Sono attivi percorsi di prevenzione per salvaguardare la funzionalità renale, programmi di fisioterapia per la riabilitazione dei pazienti ricoverati o in dialisi e un servizio di consulenza nutrizionale per fornire una dieta adeguata per la specifica malattia renale.

Particolare attenzione è data alle nefropatie evolutive, alle glomerulonefriti, al trapianto di rene e alle patologie renali ereditarie come la sindrome di Alport, di Gitelman e la malattia di Fabry.

Il team si avvale di strumentazione e protocolli terapeutici all’avanguardia per effettuare diagnosi precoci e valutare la stadiazione della compromissione renale

L’esperienza acquisita ha portato alla nascita di due importanti centri: il Centro di riferimento “Laboratorio clinico e di ricerca dell’esame del sedimento urinario” e il Centro di riferimento per la cura e lo studio della sindrome emolitico uremica.

Per assicurare a tutti i pazienti una cura personalizzata che garantisca il loro benessere l’unità operativa offre specifiche attività distinte per patologia:

équipe per la malattia renale cronica in stato avanzato

Le attività sono rivolte a rallentare la progressione della malattia renale e a curare le complicanze metaboliche a essa correlate. I pazienti vengono valutati per l’eventuale inserimento in lista di trapianto renale e/o preparati per iniziare la terapia dialitica. Sono inoltre, in corso programmi di ricerca finalizzati a rallentare la progressione della malattia renale e a curare le complicanze cardiovascolari e metaboliche dei pazienti con malattia renale cronica.

équipe per la cura delle nefropatie associate a malattie croniche del fegato

Dedicata alla diagnosi e cura delle malattie renali associate a epatopatia, sia a per causa infettiva che degenerativa/tossica, grazie alla stretta collaborazione con gli epatologi del Policlinico.

équipe per la cura della nefropatia lupica

Si occupa della diagnosi e cura della nefropatia in corso di Lupus eritematoso sistemico; questo ambulatorio vanta numerose e consolidate collaborazioni nazionali e internazionali. In questo ambulatorio sono in corso numerosi studi inerenti questa malattia.

équipe per la cura delle glomerulonefriti, vasculiti, microangiopatia trombotica/sindrome emolitico uremica

Impegnata nella diagnosi (quando necessario anche mediante ago biopsia renale) e alla cura delle glomerulonefriti e delle vasculiti a interessamento renale. Presso questo ambulatorio sono seguiti anche numerosi pazienti affetti da microangiopatia trombotica, malattia per cui è un centro riferimento regionale e nazionale. In questa sede vengono inoltre eseguiti i protocolli di studio, clinici e/o sperimentali, sui nuovi percorsi diagnostici e/o nuovi farmaci inerenti le patologie trattate.

équipe per la cura del rene policistico

Si avvale di una consulenza genetica e di una collaborazione con diversi protocolli di ricerca sulla malattia renale policistica. Vengono eseguiti i protocolli di studio anche sperimentali sui nuovi farmaci proposti per la cura della malattia policistica.

équipe per il trapianto renale

Dedicata sia ai pazienti che devono essere messi in lista di trapianto renale sia a coloro che sono già stati trapiantati. Oltre ai trapiantati di rene vengono seguiti anche i portatori di trapianto combinato di rene con altro organo solido e di donatori di rene dopo la donazione. Sono attivi diversi programmi di ricerca dedicati ai pazienti trapiantati di rene. In questa sede vengono studiate anche le coppie (donatore e ricevente) candidate a un trapianto di rene da donatore vivente per le quali è stato strutturato un percorso prioritario per l’esecuzione di esami strumentali e di consulenze specialistiche.

Ambulatorio divisionale

Vengono seguiti tutti i pazienti con iniziale disfunzione renale che necessitano di controlli periodici e pazienti con particolari malattie renali come i calcoli renali, le malattie tubulo interstiziali o la stenosi delle arterie renali.