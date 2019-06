Pronto Soccorso Ospedale Abbiategrasso: la precisazione del Direttore Generale dell’ASST Odinolfi

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 1° giugno 2019 – Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del Direttore Generale dell’ASST Ovest Mianese, Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi:

A seguito del mio incontro nei giorni scorsi ad Abbiategrasso con i componenti della “Consulta sui temi dell’Ospedale” è apparso in data odierna su un organo di stampa un articolo, senza firma, che nel titolo riporta una mia presunta dichiarazione di disponibilità alla riapertura nelle ore notturne del Pronto Soccorso di Abbiategrasso.

A tale riguardo, voglio precisare che l’affermazione riportata nel titolo e il contenuto dell’articolo rischiano di ingenerare inopportuni fraintendimenti e malintesi, in quanto il mio ruolo istituzionale mi impone l’osservanza della normativa nazionale vigente e delle indicazioni regionali.

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” indica le linee guida e i parametri necessari per garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le attività ospedaliere comprese quelle riguardanti il Pronto Soccorso.

Attualmente, sulla base di quanto previsto da tale normativa, non è possibile procedere alla apertura notturna del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Abbiategrasso.

Confermo invece, con convinzione, la mia volontà di dialogare e collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, con gli Enti e le Associazioni del territorio abbiatense, come del resto ho sempre fatto da quando ho assunto il ruolo di Direttore Generale della ASST Ovest Milanese, e la mia ferma intenzione di proseguire con i progetti di potenziamento delle attività del “C. Cantù”, a vantaggio della cittadinanza e di tutto il territorio della ASST.

