RHO. DOPPIO APPUNTAMENTO CON ‘LEGGI CHE TI PASSA’

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 giugno 2019 – Tutti pronti per condividere un pomeriggio tra storie, poesie. musica e incontri?

Mercoledì 5 giugno doppio appuntamento con Leggi che ti passa, il gruppo di lettori volontari del rhodense!

Alle 14 presso il Centro Psico Sociale di Rho vi aspetta il IV Reading-Maratona di Lettura ad Alte Voci, un viaggio narrato per Rho e la poesia

Alle 16.45 presso il Centro Polifunzionale di Passirana ecco una Merenda di Lettura per grandi e piccini!

E in entrambi i casi, per finire in bellezza..buffet e merenda!

Perché se leggere è bello..leggere insieme è addirittura meglio!!

L’iniziativa è promossa da ASST-Rhodense, Associazione cittadini per Passirana e dal gruppo Leggi che ti passa, nato all’interno del progetto “Solo per Tutti” grazie a Dirò la mia Comune di Rho e in collaborazione con Oltreiperimetri

Redazione