Solidarietà. Sfrattato e disperato, Carabinieri di Cesano Boscone gli fanno la spesa e lo aiutano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1 giugno 2019 – La comunità cesanese è molto sensibile e attenta alle persone in difficoltà e numerosi sono i casi, che grazie ad associazioni come la Caritas, alle parrocchie ed all’Emporio della Solidarietà, (proprio oggi è in corso una raccolta di generi alimentari di fronte ad alcuni negozi cittadini) ai quali si riesce a dare risposta con azioni concrete garantendo anche la riservatezza.

Tra i recenti casi, la settimana scorsa, una persona italiana di anni 38, disoccupata e da poco sfrattata dall’abitazione dove viveva, si era recata presso la locale Stazione Carabinieri. I militari, alla vista del cittadino, subito si accorgevano del suo preoccupante stato psicofisico, infatti lo stesso rappresentava serie difficoltà economiche tali da non consentirgli di fare regolarmente la spesa. I carabinieri, con grande umanità e immensa generosità, nell’occasione, gli donavano diversi generi alimentari e decidevano di accompagnarlo presso la sede della Caritas di Cesano Boscone con lo scopo di inserirlo in un percorso di sostegno quotidiano. Il gesto compiuto dai militari ha sorpreso e stupito l’interessato, il quale si è poi recato nel quartiere raccontando quanto di così eccezionale fosse accaduto tra le mura della caserma dei Carabinieri di Cesano Boscone.

V. A.