Trezzano. Servivano caffè e cocaina al bancone del bar, arrestati

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 giugno 2019 – Stamane i Carabinieri della locale Stazione, esito mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza due coniugi italiani (classe 56 – 70), entrambi residenti in Trezzano sul Naviglio, titolari e gestori di un bar di via Leonardo da Vinci 191 ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari, dopo aver accertato la presenza quotidiana di numerosi avventori sospetti nell’esercizio commerciale mediante la predisposizione di accurati servizi di osservazione, hanno proceduto a perquisizione locale di iniziativa, trovando:

– centocinquanta grammi di cocaina, occultati nel locale spogliatoio all’interno di un armadietto metallico;

– 1.100,00 euro, somma considerata il provento dell’attività illecita.

Arrestati, espletate formalità di rito, sottoposti in regime domiciliare presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

