Cassano Magnago. Deceduto motociclista, dopo incidente frontale tra auto

(mi-lorenteggio.com) CASSANO MAGNAGO (VARESE), 2 giugno 2019 – Stanotte, intorno alle ore 00.10, in via Albino Bonicalza, il tratto cittadino della S.P. 24, per un incidente frontale tra due vetture, che ha coinvolto uno scooter, un motociclista di 69 anni di Busto Arsizio è deceduto sul colpo, mentre altre due persone, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Gallarate. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.