FESTA REPUBBLICA, PRESIDENTE REGIONE: ESALTAZIONE DELLA DEMOCRAZIA E MOMENTO D’ATTENZIONE PER NOSTRI GIOVANI

(mi-Lorenteggio.com) Varese, 02 giugno 2019 – “Una giornata importante che celebra unmomento fondamentale della nostra storia e che ci consente di poter vivere in democrazia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia prendendo parte nella sua città, Varese, alle celebrazioni del 2 giugno,Festa della Repubblica.

Dopo aver ringraziato tutti i sindaci presenti “per la passione e l’impegno che ogni giorno mettono in campo per amministrare le loro comunità”, il governatore si è rivolto anche ai giovani dicendo loro “di aver fiducia nelle istituzioni e nella politica. Di credere nella politica perché se non ci fosse la politica non esisterebbe la democrazia”.

Redazione