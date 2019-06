Richard Carapaz vince la 102esima edizione del Giro d’Italia, secondo Nibali

(mi-Lorenteggio.com) Verona, 2 giugno 2019 – Con l’ultima tappa, vinta dallo statunitense Chad Haga, si è conclusa all’Arena di Verona, con una cronometro di 17km, la 102esima edizione del Giro d’Italia: a vincere l’edizione 2019 è Richard Carapaz (Movistar), che è primo ecuadoriano a trionfare nella corsa ciclistica. Secondo Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), terzo lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Movistar Team)

2 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’05”

3 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 2’30”

4 – Mikel Landa (Movistar Team) a 2’38”

5 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 5’43”

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Movistar Team)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

RISULTATO FINALE

1 – Chad Haga (Team Sunweb) – 17,0 km in 22’07”, media 46,119 km/h

2 – Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a 4″

3 – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)a 6″

La Maglia Rosa Richard Carapaz, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Questo è il più grande momento della mia vita sportiva. In questa crono finale ho sofferto dall’inizio alla fine fino a raggiungere l’Arena di Verona. È favoloso vincere il Giro d’Italia“.

Il vincitore di tappa Chad Haga ha dichiarato: “Questa è la mia prima vittoria nel WorldTour. Sono partito stamattina credendo davvero di poter vincere. Ho salvato le gambe in questi ultimi giorni. Guardando Roglic e Nibali in TV, ho dovuto convincermi che erano stanchi. È un’emozione enorme. Sono senza parole“.

Redazione