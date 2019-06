VENEZIA. INCIDENTE TRA NAVE DA CROCIERA E TRAGHETTO, 5 FERITI: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Venezia, 2 giugno 2019 – Stamane, alle ore 8:36 nel tratto di mare adiacente al Molo San Basili, la nave da crociera MSC “Opera”, stando ad una prima ricostruzione, durante le fase di attraccaggio, è scarrocciata andando ad urtare la banchina e colpendo traghetto turistico River Countess, con a bordo 130 persone, in partenza per un tour nelle ville venete . Sul posto immediati i soccorsi: sono giunte motobarche e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La situazione è sotto controllo e cinque i feriti non gravi.