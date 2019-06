CAMPIONATI ITALIANI ARRAMPICATA SPORTIVA UNDER 20: QUATTRO GIORNI DI EMOZIONI AD ARCO DI TRENTO

(mi-lorenteggio.com) Arco di Trento, 3 giugno 2019 – Al Climbing Stadium di Arco di Trento 700 atleti presenti per le gare delle tre specialità e della combinata

Arco di Trento (TN), 3 giugno 2019 – Quattro giorni di gare, quattro giorni di grandi emozioni per gli atleti Under 20 impegnati nelle gare dei Campionati Italiani tenutesi ad Arco di Trento. 700 atleti presenti per quattro giorni di gare organizzate grazie alla collaborazione di tre società: il Gruppo Rocciatori Piaz, Il Bouldercity e l’Arco Climbing. Trenta giudici e undici tracciatori messi a disposizione dalla Federazione Arrampicata Sportiva hanno permesso che tutte le gare di svolgessero al meglio.

Sul gradino più alto del podio dell’Under 20 maschile Cristian Dorigatti (Gruppo Rocciatori Piaz) specialità Speed, Matteo Manzoni (Koren) specialità Boulder, Filip Schenk (Fiamme Oro Moena) specialità Lead e Combinata. Per l’Under 20 femminile oro per Sara Morandini (Rock Brescia a.s.d.) specialità Speed e Combinata, Camilla Moroni (Kadoinkatena Genova) specialità Boulder e Jana Messner (AVS Brixen) specialità Lead.

I podi per specialità

Speed

U20 maschile

• Cristian Dorigatti – Gruppo Rocciatori Piaz

• Filippo Maresi – Istrice Ravenna

• Gabriele Randi – Carchidio Strocchi Faenza

U20 femminile

• Sara Morandini – Rock Brescia A.S.D.

• Francesca Vasi – Istrice Ravenna

• Elisa Lega – Carchidio Strocchi Faenza

U18 maschile

• Andrea Zappini – Rock Brescia A.S.D.

• Jacopo Stefani – Equilibrium

• Andrea Biassoni – Milanoarrampicata A.S.D.

U18 femminile

• Anna Calanca – Equilibrium

• Giulia Randi – Carchidio Strocchi Faenza

• Erica Piscopo – Carchidio Strocchi Faenza

U16 maschile

• Alessandro Giorgianni – Etna climbing Ragalna

• Marco Rontini – Carchidio Strocchi Faenza

• Agostino Bearzi – Vertikarcare

U16 femminile

• Beatrice Anna Colli – Ragni di Lecco

• Federica Papetti – Rock Brescia A.S.D.

• Sofia Bellesini – Arco Climbing

U14 maschile

• Ludovico Borghi – Istrice Ravenna

• Oliver Root – AVS Brixen

• Riccardo Vicentini – Lupi Climbing Team

U14 femminile

• Leonie Hofer – AVS Passeier

• Francesca Matuella – Arco Climbing

• Alice Strocchi – Carchidio Strocchi Faenza

U12 maschile

• Francesco Ponzinibio – Equilibrium

• Alex Pichler – AVS Meran

• Alessandro Trezzi – ASA Climbing ASD

U12 femminile

• Bettina Dorfmann – AVS Brixen

• Giulia Centi – Hangar Frascati Climbing

• Margherita Calabrò – Rock Brescia A.S.D.

U10 maschile

• Rocco Dal Lago – ASD Rambla vertical

• Luca Carrarini – King Rock Climbing Verona

• Adriano Troletti – Maniro Climbing a.s.d.

U10 femminile

• Anna Rizzi – King Rock Climbing Verona

• Rebecca Belardinelli – Climbing Side Roma

• Giorgia Zanetti – Opera Verticale A.S.D.

Boulder

U20 maschile

• Matteo Manzoni – Koren

• Matteo Baschieri – S.S.D. Sport Promotion

• Filip Schenk – Fiamme Oro Moena

U20 femminile

• Camilla Moroni – Kadoinkatena Genova

• Petra Campana – Koren

• Olimpia Ariani – Beta House SSD

U18 maschile

• Johannes Egger – AVS Bruneck

• Davide Marco Colombo – Climbers Triuggio

• Alessandro Eitel Pucci Manildo – B-Side Torino

U18 femminile

• Miriam Fogu – Arrampicata libera Perugia

• Adelaide D’Adddario – Lupi Climbing Team

• Caterina Dal Zotto – A.S.D. Gioco Verticale

U16 maschile

• Agostino Bearzi – Vertikarcare

• Alessandro Mele – B-Side Torino

• Luca Boldrini – Arrampicata Ferrara a.s.d.

U16 femminile

• Federica Papetti – Rock Brescia a.s.d.

• Viola Battistella – Blu Verticale Muzzerone

• Matilde Monticelli – Climbers Triuggio

U14 maschile

• Mattia Salvatore – Gollum Climbing Academy

• Maximilian Hofer – ASV Gherdeina

• Dante Cortese – INOUT Chiusa di Pesio

U14 femminile

• Francesca Matuella – Arco Climbing

• Giulia Passini – Ragni di Lecco

• Vanessa Kofler – AVS Passeier

U12 maschile

• Matteo Reusa – ASD Kuota 8.10

• Alex Pichler – AVS Meran

• Tommaso Milanese – Star Wall Climbing Roma SSD

U12 femminile

• Bettina Dorfmann – AVS Brixen

• Giulia Centi – Hangar Frascati Climbing

• Adriana Delle Monache – Gollum Climbing Academy

U10 maschile

• Pietro Franzoni – King Rock Climbing Verona

• Andrea Locatelli – Koren

• Leonardo Donola – Opera Verticale a.s.d.

U10 femminile

• Rebecca Belardinelli – Climbing Side Roma

• Virginia Bresolin – Opera Verticale a.s.d.

• Giorgia Zanetti – Opera Verticale a.s.d.

Lead

U20 maschile

• Filip Schenk – Fiamme Oro Moena

• Giovanni Placci – Carchidio Strocchi Faenza

• David Piccolruaz – AVS Meran

U20 femminile

• Jana Messner – AVS Brixen

• Sara Morandini – Rock Brescia a.s.d.

• Camilla Moroni – Kadoinkatena Genova

U18 maschile

• Giorgio Tomatis – ASD Kuota 8.10

• Nicolò Balducci – Polisportiva Sport Village a.s.d.

• Paolo Sterni – Teste di Pietra PN

U18 femminile

• Adelaide D’Addario – Lupi Climbing Team

• Elisabeth Lardschneider – AVS Meran

• Ludovica Merendi – Blocstation Forlì

U16 maschile

• Anselmo Bazzani – Parma Climbing

• Mattia Costantino – ASD Kuota 8.10

• Jonathan Pallhuber – AVS Bruneck

U16 femminile

• Viola Battistella – Blu Verticale Muzzerone

• Federica Papetti – Rock Brescia a.s.d.

• Alessia Mabboni – Arco climbing

U14 maschile

• Michele Reusa – ASD Kuota 8.10

• Riccardo Vicentini – Lupi climbing Team

• Maximilian Hofer – ASV Gherdeina

U14 femminile

• Francesca Matuella – Arco climbing

• Vanessa Kofler – AVS Passeier

• Leonie Hofer – AVS Passeier

U12 maschile

• Alex Pichler – AVS Meran

• David Grasl – AVS Passeir

• Matteo Reusa – ASD Kuota 8.10

U12 femminile

• Bettina Dorfmann – AVS Brixen

• Elena Brunetti – Climbing side Roma

• Daniela Augscheller – AVS Passeier

U10 maschile

• Andrea Locatelli – Koren

• Rocco Dal Lago – ASD Rambla vertical

• Leonardo Donola – Opera Verticale a.s.d.

U10 femminile

• Virginia Bresolin – Opera Verticale a.s.d.

• Rebecca Belardinelli – Climbing side Roma

• Anna Rizzi – King Rock Climbing Verona

Combinata

U20 maschile

• Filip Schenk – Fiamme oro Moena

• David Piccolruaz – AVS Meran

• Cristian Dorigatti – Gruppo rocciatori Piaz

U20 femminile

• Sara Morandini – Rock Brescia a.s.d.

• Camilla Moroni – Kadoinkatena Genova

• Petra Campana – Koren

U18 maschile

• Davide Marco Colombo – Climbers Triuggio

• Andrea Zappini – Rock Brescia a.s.d.

• Johannes Egger – AVS Bruneck

U18 femminile

• Miriam Fogu – Arrampicata libera Perugia

• Adelaide D’Addario – Lupi climbing Team

• Federica Mabboni – Arco climbing

U16 maschile

• Agostino Berarzi – Vertikarcare

• Luca Boldrini – Arrampicata Ferrara a.s.d.

• Alessando Mele – B-Side Torino

U16 femminile

• Federica Papetti – Rock Brescia a.s.d.

• Viola Battistella – Blu Verticale Muzzerone

• Alessia Mabboni – Arco climbing

U14 maschile

• Riccardo Vicentini – Lupi climbing Team

• Maximilian Hofer – ASV Gherdeina

• Oliver Root – AVS Brixen

U14 femminile

• Francesca Matuella – Arco Climbing

• Leonie Hofer – AVS Passeier

• Vanessa Kofler – AVS Passeier

U12 maschile

• Alex Pichler – AVS Meran

• Matteo Reusa – ASD Kuota 8.10

• David Grasl – AVS Passeier

U12 femminile

• Bettina Dorfmann – AVS Brixen

• Elena Brunetti – Climbing side Roma

• Giulia Centi – Hangar Frascati climbing

U10 maschile

• Andrea Locatelli – Koren

• Rocco Dal Lago – ASD Rambla vertical

• Adriano Troletti – Maniro climbing a.s.d.

U10 femminile

• Rebecca Belardinelli – Climbing side Roma

• Anna Rizzi – King Rock climbing Verona

• Virginia Bresolin – Opera Verticale a.s.d.

Tutti i risultati, le classifiche e le news sulle gare degli atleti della Nazionale italiana di Arrampicata Sportiva sono disponibili sul sito www.federclimb.it.

Correlati