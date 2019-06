CONFERENZA EUROPEA DEI SERVIZI SOCIALI, DA MERCOLEDI’ A MILANO 500 MANAGER E UOMINI DI GOVERNO DA 35 PAESI

IL GOVERNATORE: OCCASIONE PER PROMUOVERE LE NOSTRE ECCELLENZE

TESTIMONIANZE DA EUROPA, USA, CANADA, AUSTRALIA E ASIA ORIENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2019 – Il presidente della Regione Lombardia,

insieme a quattro assessori regionali (Politiche sociali,

Abitative e Disabilità; Istruzione, Formazione e Lavoro;

Politiche per la famiglia Genitorialità e Pari opportunità;

Sport e Giovani) parteciperà dal 5 al 7 giugno alla 27^

Conferenza Europea dei Servizi Sociali (European Social Service

Conference, Essc 2019) che si terrà a Milano.

E’ uno dei principali forum annuali sui servizi sociali pubblici

in Europa.

OBIETTIVO, TRASFERIRE CONOSCENZA E RISULTATI A PAESI UE – Il

tema di questa edizione è ‘Un salto di qualità. From quality of

care to quality of life’.

La Conferenza 2019 è organizzata in collaborazione con Regione

Lombardia e prevede la partecipazione di 500 rappresentanti di

governo e manager provenienti da 35 paesi europei ed

extra-europei (tra cui USA, Canada, Australia e Asia

sudorientale), chiamati ad analizzare ed approfondire con un

approccio pratico l’attuazione dei servizi sociali, per

migliorare la legislazione vigente e i servizi di assistenza per

la comunità mediante nuove strategie più efficaci e l’esempio

delle buone pratiche già in attuazione. L’obiettivo è trasferire

la conoscenza dei risultati a tutti paesi dell’Unione Europea

che svolgono un ruolo nelle scelte strategiche e nello

stanziamento delle risorse.

PROGRAMMA – La Conferenza – che lo scorso anno si è tenuta in

Andalusia (Spagna) e l’anno prossimo si svolgerà ad Amburgo

(Germania) dall’8 al 10 luglio – sarà ospitata al Milan Marriott

Hotel.

In programma quattro sessioni plenarie, quattro workshop con

sette laboratori ciascuno, un forum sui progetti, che include la

presentazione di quelli innovativi più rilevanti sull’argomento,

e quattro discussioni tematiche in parallelo.

GLI APPROFONDIMENTI – I temi in discussione nei prossimi giorni

riguardano: l’innovazione nei servizi d’ispezione all’assistenza

sociale a bambini, minori, persone diversamente abili e anziani;

le nuove forme di pianificazione, progettazione e applicazione

dei servizi (ad esempio co-produzione, design thinking, la

progettazione incentrata sulle persone); la verifica e

valutazione dei servizi basata sulle evidenze; la definizione

delle misure e dei risultati più rilevanti per le persone;

coinvolgere e responsabilizzare persone e comunità nello

sviluppo, applicazione e valutazione dell’assistenza; le

strategie per migliorare la qualità e l’impatto dei servizi

locali per bambini, disabili e anziani; quadri di qualità nel

lavoro di interagenzia, assistenza integrata e supporto; le

nuove e promettenti misure locali per la salvaguardia e la

promozione del benessere di bambini, disabili e anziani; le

nuove tecnologie per pianificare, verificare e valutare i

servizi sociali ed infine le strategie urbane per dei servizi di

qualità.

SESSIONE DI APERTURA – Il presidente della Regione Lombardia,

dopodomani, mercoledì 5 giugno, prenderà parte alla sessione

plenaria di benvenuto con Christian Fillet presidente

dell’European Social Network (Esn), Katarina Ivankovic-Knezevic

direttore per gli affari sociali del Directorate general for

Employment Social affairs and Inclusion della Commissione

Europea, Claudio Cominardi sottosegretario di Stato del

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Lamberto

Bertolé presidente del Consiglio comunale di Milano.

– 13.15-13.45, Sessione di apertura, Marriott Hotel (via Giorgio

Washington, 66 – Milano), Sala Washington.

ECCELLENZA LOMBARDIA, DISPOSTI SEMPRE A IMPARARE – “Il valore di

questo evento – commenta il presidente della Regione Lombardia –

è di riunire istituzioni e portatori di interessi sulla qualità

e l’efficacia dei servizi sociali. La nostra Regione è da sempre

protagonista in questi importanti e delicati settori ma siamo

altrettanto costantemente disponibili a imparare per migliorare.

Volontariato, terzo settore, associazionismo pubblico e privato,

politiche integrate, interventi di contrasto alla povertà e

sostegno alla vulnerabilità sociale sono nel nostro Programma

strategico e ci vedono all’avanguardia perché sappiamo

intercettare i bisogni delle comunità e personalizzare i servizi

ai cittadini per renderli rispondenti ed efficaci”.

NIDI, CARTELLA SOCIALE, SPORT-LEGALITÀ E DOTE SCUOLA – “In

questi tre giorni – ha sottolineato il presidente – presenteremo

misure già realizzate per le famiglie, come ‘Nidi gratis’, o

progetti in fase di attuazione, come la ‘Cartella sociale

informatizzata per offrire risposte integrate’. Riserveremo

un’attenzione particolare ai giovani, come dimostrano i progetti

‘Sport e legalità in Lombardia’ e ‘Dalla Dote Scuola

all’inserimento lavorativo: risposte preventive concrete e buone

prassi'”.

QUATTRO WORKSHOP DI REGIONE LOMBARDIA – I workshop organizzati

da Regione Lombardia sono quattro ed in programma tra mercoledì

e giovedì. In particolare:

Mercoledì 5 giugno 2019

– ore 15.45 – 16.45, assessorato a Sport e Giovani: ‘Politiche

di sostegno e integrazione dei giovani: il progetto Sport e

legalità’ (sala Monti);

– ore 17.15 – 18.15, assessorato a Politiche sociali, abitative

e Disabilità ‘Dalla cartella al network sociale: strumenti di

conoscenza e risposte integrate’ (Sala Parini).

Giovedì 6 giugno 2019

– ore 12.15 – 13.15, assessorato a Politiche della famiglia,

Genitorialità e Pari opportunità: ‘Nidi Gratis: investire sulla

conciliazione e l’inclusione sociale’ (Sala Parini);

– ore 14.30 – 15.30, assessorato all’Istruzione, Formazione e

Lavoro: ‘Dalla Dote Scuola all’inserimento lavorativo: risposte

preventive concrete e buone prassi’ (Sala Parini).

Il programma della Conferenza 2019 è disponibile a questo link:

Il Forum Progetti è consultabile qui:

Tavola rotonda

https://essc-eu.eu/tavola-rotonda/ .

