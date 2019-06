ECONOMIA CIRCOLARE, GIUNTA APPROVA BANDO: 2 MLN EURO PER NUOVE IDEE RIUSO E UTILIZZO MATERIALI RICICLATI

DAL 18 GIUGNO SI POTRANNO PRESENTARE DIGITALMENTE LE DOMANDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 giugno 2019 La Giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e di concerto

con l’assessore all’Ambiente e Clima, ha approvato una delibera

che stanzia, insieme a Unioncamere Lombardia, una cifra pari a

2.000.000 di euro a sostegno di progetti che promuovano il riuso

e l’utilizzo di materiali riciclati e di prodotti derivanti dai

cicli produttivi.

L’importo è così suddiviso: 1.000.000 di euro a carico di

Regione (Assessorati a Sviluppo economico e Ambiente) e

1.000.000 di euro a carico delle Camere di Commercio, attraverso

Unioncamere.

CONCETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE TRADOTTO NELLA REALTÀ – “Questo è

un tema di cui si dibatte – ha spiegato l’assessore allo

Sviluppo economico -. Com’è nella tradizione del buon governo di

Regione Lombardia noi traduciamo questo concetto di economia

circolare nella realtà. Le nostre imprese, per essere

competitive, devono continuamente poter aggiornarsi e innovarsi

nell’ottica di una sostenibilità sempre più applicata”.

COGLIERE LE SFIDE GLOBALI – “L’economia circolare rappresenta

una leva di sviluppo importante per la nostra regione e questa

delibera rappresenta un’opportunità per offrire ulteriore

impulso a una produzione sempre più green – ha aggiunto

l’assessore all’Ambiente e Clima -. Regione Lombardia inoltre ha

dato vita all’Osservatorio per l’economia circolare e la

transizione energetica. Vogliamo infatti poter cogliere le sfide

globali, anche sotto il profilo economico attraverso nuovi

sistemi di consumo e modelli di sviluppo”.

RIQUALIFICARE FILIERE – L’iniziativa è finalizzata a promuovere

e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il

rispetto ai mercati in ottica di economia circolare attraverso

il sostegno a progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di

materiali riciclati e di prodotti derivanti dai cicli produttivi

in alternativa alle materie prime vergini e all’Eco-design

ovvero a progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita

del prodotto.

CHI PUÒ PARTECIPARE – Al Bando potranno partecipare le micro,

piccole e medie imprese (MPMI) in forma singola o in

aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la

filiera; all’aggregazione può prendere parte anche una grande

impresa, che non può essere beneficiaria del contributo.

GLI INTERVENTI – Gli ambiti di intervento vanno dall’innovazione

di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle

risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi,

riduzione produzione rifiuti e riuso dei materiali; alla

progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati

finalizzati al rafforzamento della filiera produttiva. Sostegno

anche alla sperimentazione e applicazione di strumenti per

l’incremento della durata di vita dei prodotti e il

miglioramento della loro riciclabilità e all’implementazione di

strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse

naturali.

LE FASI DEL PROGETTO – Tre saranno le fasi progettuali.

La ‘fase uno’, da svolgersi nel 2019, prevede la presentazione

delle candidature delle idee progettuali, che dovranno essere

presentate dalle ore 10 del 18 giugno alle ore 12 del 2 agosto

2019.

La ‘fase due’, sempre per il 2019, consiste nell’indirizzo e nel

supporto alla presentazione dei progetti definiti.

La ‘fase tre’, prevista per il 2020, vedrà l’attuazione degli

interventi. La ‘fase tre’ sarà aperta anche a soggetti che non

hanno partecipato al Bando 2019 entro il 6 dicembre. Per la

‘fase due’ ci saranno a disposizione 400.000, mentre per la

‘fase tre’ 1.600.000 euro.

I soggetti richiedenti devono presentare le loro “idee

imprenditoriali” esclusivamente in modalità telematica

attraverso il sito: http://webtelemaco.infocamere.it.