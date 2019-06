LA PALLAVOLO INVADE MILANO CON LA VOLLEY WEEK

Dal 14 al 23 giugno due fine settimana di grandi eventi sportivi, manifestazioni e attività per tutti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2019 – Il Campionato Italiano di beach volley con la sua prima tappa, le tre partite della nazionale maschile impegnata nella Volleyball Nations League e, in mezzo, la grande festa del volley in Piazza Gae Aulenti con tanti eventi e iniziative: dal 14 al 23 giugno, la Milano Volley Week farà del capoluogo lombardo per dieci giorni il centro di gravità della pallavolo italiana.

La manifestazione riprende l’ormai consolidata tradizione degli eventi aperti che si svolgono a Milano, come il Fuori Salone o la Food Week, per portare tifosi e appassionati in Largo Beltrami a seguire la prima tappa del Campionato Italiano di Beach Volley e al nuovo Palalido, ora AllianzCloud in Piazza Stuparich, per gli incontri della Volleyball Nations League che vedrà la nazionale italiana maschile impegnata contro le superpotenze del volley internazionale: Polonia, Serbia e Argentina.

Per tutti, cittadini e turisti, sarà possibile vivere le esperienze e gli eventi che si terranno in Piazza Gae Aulenti e nello stadio del beach allestito proprio di fronte alla Torre del Filarete del Castello Sforzesco.

“Sono molto contenta – afferma Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano – che la rinascita dell’impianto di Piazza Stuparich avvenga con una grande manifestazione di pallavolo. La struttura viene restituita alla città, agli sportivi e agli appassionati al termine di un percorso complesso che oggi regala a Milano un palazzetto bellissimo, funzionale e accogliente. Abbiamo già moltissime richieste di utilizzo per eventi e manifestazioni. Tante sono di sport, altre sono di intrattenimento e di spettacolo. Per noi è fondamentale aver ridato la possibilità alla pallavolo milanese di avere la sua casa. Con PowerVolley siamo certi che l’AllianzCloud potrà tornare ad essere uno dei templi del volley nazionale”.

“Sono davvero molto felice e soddisfatto – commenta Bruno Cattaneo, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo – e sono certo sarà un grande successo. Porteremo nel centro della città il beach volley, in uno dei luoghi più belli e fotografati di Milano. E poi la nazionale maschile al Palalido, un impianto che abbiamo aspettato, atteso e fortemente voluto e che ora viene finalmente restituito alla città, allo sport e alla pallavolo. È una grande soddisfazione vedere questa arena, moderna e funzionale, inaugurata da un evento di pallavolo. Perché questa città ha dimostrato di volere riavere il volley di altissimo livello e ora ha finalmente ha l’impianto che potrà essere la casa della pallavolo. Come sempre devo dire grazie alle istituzioni che ci sono state vicine, agli sponsor che credono nel valore della pallavolo e alle sue potenzialità, ai comitati regionali e territoriali e a chi ha lavorato per la buona riuscita di questo grande e meraviglioso evento ”.

La prima tappa del Campionato Italiano di Beach Volley aprirà la dieci giorni impegnando le migliori coppie maschili e femminili dal 14 al 16 giugno nell’arena costruita davanti al Castello Sforzesco dove sarà allestito anche in grande villaggio con stand e chioschi. Dal 21 al 23 invece tutti alla nuova AllianzCloud per assistere alle partite della nazionale maschile. Avversari degli azzurri nella 4° tappa della Volleyball Nations League saranno venerdì 21 giugno i vice campioni del mondo della Serbia, sabato 22 l’Argentina e per finire domenica 23 giugno i campioni del mondo della Polonia. Un trittico fantastico che promette spettacolo.

La Milano Volley Week è però anche un evento diffuso che vuole coinvolgere anche il pubblico non vicino alla pallavolo per comunicarne i valori e l’alto tasso di spettacolarità.

“L’idea ci è venuta già lo scorso anno – spiega Adriano Pucci Mossotti direttore organizzativo dell’evento – dopo il grande successo dell’edizione 2018 del Campionato Italiano di Beach Volley. Milano si presta, come poche altre città, all’organizzazione di grandi eventi. Qui ci sono interesse, pubblico, tante società e aziende interessate al prodotto volley. Ma volevamo dare continuità e soprattutto coinvolgere il più possibile i cittadini, anche quelli più distanti e meno interessati al nostro sport. Così è nata l’idea di un evento diffuso. Di una settimana che fra due momenti clou potesse portare nelle piazze i valori e i protagonisti del nostro sport”.

In Piazza Gae Aulenti sarà allestito il villaggio del volley. Ogni giorno e per dieci giorni musica, presentazioni, ospiti ed eventi potranno attrarre tifosi e appassionati ma anche curiosi e turisti. Tutti insieme nel nome del volley.

La Milano Volley Week è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con le Istituzioni milanesi e lombarde. Una squadra vincente che negli ultimo 10 anni ha portato a Milano e in Lombardia tre Mondiali e due Campionato Europei.

“Da anni lavoriamo insieme al Comune di Milano e a Regione Lombardia sui grandi eventi – spiega Piero Cezza, Presidente del Comitato Regionale della Lombardia della Fipav – collaborando in maniera molto proficua, ognuno con i propri ruoli e competenze. Le Istituzioni danno gli indirizzi e supportano gli aspetti autorizzativi e logistici. La Federazione cura ogni aspetto pratico e organizzativo grazie alla forza dei tanti volontari che supportano e sono protagonisti di queste manifestazioni. E con le capacità che derivano da un’esperienza ormai decennale possiamo affermare di essere la Federazione che meglio riesce a realizzare, praticamente in proprio, grandi eventi come è la Milano Volley Week. È motivo di vanto e di orgoglio ma è anche un patrimonio di competenze che vogliamo sostenere e incrementare”.

Milano è Lombardia. Una regione dove la pallavolo ottiene risultati e seguito straordinari grazie al lavoro delle società e dei dirigenti e alla passione dei tanti praticanti.

“Siamo sempre stati vicini alla pallavolo e alla Federazione – è il pensiero di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia – con la sua capacità organizzativa è stata capace di coinvolgere nei grandi eventi, non solo internazionali, gran parte della nostra regione. Il sostegno di Regione Lombardia non è mai venuto meno e così la partnership con Fipav. I nostri uffici hanno sempre collaborato e anche in questa Milano Volley Week siamo stati vicini agli organizzatori perché siamo certi che siano proprio i grandi eventi a poter fare da volano per far crescere il numero dei praticanti e per dare ancora più occasioni di visibilità anche in ambito locale allo sport”.