Mind (area ex Expo). Premiati 9 progetti di classi di Milano, Pero, Rho e Senago

La premiazione e la mostra dei 46 elaborati presentati al Concorso “A City in MIND” si è svolta nell’ambito del

Festival dello Sviluppo Sostenibile con circa 1000 partecipanti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 giugno 2019 – Video e inchieste multimediali, plastici e oggetti 3D, fumetti e testi, canzoni e anche un biscotto per rappresentare come sarà la città del futuro che sta nascendo in MIND Milano Innovaton District. Format diversi per raccontare e proporre un’idea di città innovativa e sostenibile: attenta all’ambiente e alle persone, tecnologica ma anche in grado stimolare l’aggregazione e i rapporti interpersonali, accogliente e multiculturale, capace di attrarre giovani talenti da tutto il mondo per guarire le malattie attuali e del futuro. Sono questi i temi approfonditi delle 46 classi e interclassi delle 30 scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Milano e dei Comuni del Nord Ovest Milano che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso “A City in MIND. Immagina la tua Città del Futuro”.

L’iniziativa è stata promossa da Fondazione Triulza, in collaborazione con Arexpo S.pA, Fondazione Human Technopole e Lendlease, con il sostengo di Fondazione UBI Banca Popolare Commercio e Industria ONLUS, Fondazione Fiera Milano e la società partecipata Net srl. Dopo questa prima edizione, che è stata inserita all’interno del progetto MIND Education, Fondazione Triulza sta già lavorando con i partner per lanciare dopo l’estate la seconda edizione del Concorso “A City in MIND” con i 17 goals dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite come tema.

I progetti premiati sono stati 9 e riceveranno, a pari merito, 1500 euro i primi classificati, 1000 euro i secondi classificati e 750 euro i terzi classificati, da utilizzare per l’acquisto di materiale e attrezzature multimediali o informatiche per le scuole.

Categoria scuole primarie: 1° classificato Classe 4°, sezione unica, della Scuola Maria Consolatrice, Comune di Milano per il video “LA CITTÀ CHE VORREI”; 2° classificato (ex aequo) Classi 5°, sezioni A, B, C dell’I.C.S. Pero, Comune di Pero per l’elaborato “CIRCOLAR-MENTE / THE MIND CIRCLE”; 2° classificato (ex aequo) Classe 2°, sezione B, dell’I.C, Leonardo da Vinci, plesso Marconi, Comune di Senago per l’elaborato “OGNI SCOPERTA SARÀ’ DI TUTTI”; 3° classificato Classe 5°, sezione B, dell’I.C.S. Franceschini, sede di via Tevere, Comune di Rho per l’elaborato “ANIMA, IL FUTURO NEL PRESENTE”.

Categoria scuole secondarie: 1° classificato Classe 2°, sezione H, dell’I.C. Ilaria Alpi, plesso Tre Castelli, Comune di Milano per il video “DAL SOGNO ALLA REALTÀ. DALL’IDEA ALLA CITTÀ”; 2° classificato Classe 1°, sezione unica, dell’Istituto paritario Betlem, Comune di Milano per il fumetto “IN GIRO PER HUMAN CITY”; 3° classificato (ex aequo) Classe 2°, sezione G, dell’I.C. Umberto Eco, sede Monteverdi, Comune di Milano per l’elaborato “IL RITORNO DEI CERVELLI”; 3° classificato (ex aequo) Classe 2°, sezioni D, E, F, dell’I.C.S. Franceschini, sede Terrazzano, Comune di Rho per il video “A CITY IN MIND – LUCCIOLA PER IL MONDO”; 3° classificato (ex aequo) Classe 1°, sezione B, dell’I.C.S. Console Marcello, sede Cristoforo Colombo, Comune di Milano per il video “per il video “VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ CHE NOI SOGNIAMO”.

Iniziativa del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019

L’evento di premiazione si è svolto sabato 1 giugno nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Fondazione Triulza, Arexpo SpA, Lendlease, Human Technopole e Università degli Studi di Milano hanno organizzato un pomeriggio articolato in più momenti che ha coinvolto circa 1000 persone tra bambini, ragazzi, adulti, insegnanti e famiglie che hanno potuto scoprire, attraverso laboratori, spettacoli, giochi e la mostra di tutti i 46 elaborati del Concorso, i molteplici approcci per la costruzione di un mondo più sostenibile. In anteprima per i ragazzi delle medie e le loro famiglie lo spettacolo “Istinto e Sviluppo Sostenibile” a cura di Taxi 1729 prodotto da FEduF e UBI Banca per capire, in modo divertente, cosa, nei meandri della nostra mente, ci rende difficile un percorso verso uno sviluppo sostenibile. Piccoli e grandi hanno potuto assistere insieme anche allo spettacolo musicale – Laboratorio “foResta in città. AlberiUomini che la abitano” a cura di Marzia Alati e Collettivo Artistico Sugli Alberi. Per bambini e ragazzi laboratori di robotica collaborativa “Green City Lab” a cura di Stripes Digitus Lab; laboratorio “Op-plà: riuso la plastica con creatività!” a cura del Gruppo Cap; laboratorio “Una città a impatto zero. Architetti per un giorno!” a cura di Stripes cooperativa sociale onlus; attività sportive con “A la scoperta della palla ovale, un gioco per tutti” a cura di AS Rugby Milano; “Oralimpics Village – Sport e giochi dagli oratori” a cura di CSI Milano e Fondazione Oratori Milanesi. In palinsesto anche attività dedicate agli adulti: “Una nuova sfida per Milano: rigenerare la città attraverso una visione resiliente” e la presentazione del progetto “Minerva 2030” dell’Università degli Studi di Milano.

Fondazione Triulza sviluppa tutto l’anno nell’ambito della Social Innovation Academy iniziative collegate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibili e vuole porli al centro del futuro sviluppo di MIND.