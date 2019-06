Rho. Festa della Repubblica: assegnate le Onorificenze Civiche

Anche quest’anno piazza Visconti ha ospitato il concerto dedicato a tutte le cittadine e ai cittadini per celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 giugno 2019 – Sabato 1 giugno, l’Amministrazione comunale ha organizzato il Concerto della Repubblica, diretto dal Maestro Luigi Bascapè, eseguito dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana e dai cori Corale Monzese e Corale Vittadini con la partecipazione del soprano Chiara Amati e dal tenore Nicolas Causero. Presente anche il vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia, Carlo Borghetti, che è intervenuto per una breve esecuzione all’organo.

“La Festa della Repubblica è sempre un momento molto importante per ricordare la nascita di una forma democratica rappresentativa del popolo italiano – commenta il Sindaco di Rho Pietro Romano – Inoltre la consegna delle onorificenze rappresenta la testimonianza che la nostra comunità vanta tanti cittadini e realtà associative e imprenditoriali di livello e di grande sensibilità umana solidale verso gli altri”.

Durante il Concerto della Repubblica, il Sindaco di Rho Pietro Romano ha conferito le 10 prestigiose Onorificenze Civiche, dopo aver consegnati un encomio solenne al Commissario di Polizia Locale Franco Gardelli e al Capo Reparto Esperto Maurizio Dolci – Capo Distaccamento Vigili del Fuoco di Rho, che termineranno a breve l’attività lavorativa.

Di seguito le Onorificenze Civiche:

· Giovanni Sada, per aver contribuito a rendere l’ Associazione Pallavolo Rho non solo un luogo di allenamento sportivo, ma un vero e proprio punto di riferimento sociale per i propri tesserati.

· Michela Vittorio, per essersi impegnata con passione alla professione di dirigente, dedicandosi alla scuola con competenza e lungimiranza, con l’abile capacità di ascolto di tutti i protagonisti del mondo scolastico.

· Associazione Anziani di Passirana, per essersi distinta nel tessere una rete di eventi culturali e ricreativi capace di allietare la vita sociale di molti anziani di Passirana di Rho.

· Flavio Poloni, alla memoria, per aver risposto tempestivamente nel lontano 1944 alla richiesta d’aiuto dell’ospedale cittadino, fondando, insieme ad altri 22 volontari, la prima sezione Avis di Rho.

· Giuseppe Candelieri (detto Pino), per essere stato un punto di riferimento e ascolto, come conviene ad ogni buon parrucchiere, dal 1965 ad oggi, diventando testimone attento dei cambiamenti sociali della nostra comunità.

· Matteo Oscar Giuggioli, per dar lustro alla città di Rho come stella nascente nel panorama cinematografico italiano.

· Claudio Masseroni, per aver svolto opere di aiuto caritatevole con sensibilità e professionalità in un percorso nel mondo del volontariato, che lo ha visto protagonista nella fondazione e nascita di numerose associazioni umanitarie per la città di Rho.

· Zagato, in occasione del centenario, ad un’azienda rhodense rinomata in tutto il mondo per il design di auto e mezzi di trasporto.

· Don Gian Paolo Citterio, alla memoria, per il forte senso di vicinanza nei momenti più difficili e il costante impegno profuso alla comunità rhodense.

· Gruppo Culturale Amici di Mazzo, per la disponibilità nel promuovere, da oltre vent’anni, cultura sul territorio con attività di teatro e poesia rivolta soprattutto ai più giovani.

Durante il Concerto il Direttore Maestro Luigi Bascapè ha saputo dare forza ad un programma costituito dalle arie più famose della tradizione operistica italiana grazie anche alle voci del soprano Chiara Amati, del tenore Nicolas Causero e dei cori Corale Monzese e Corale Vittadini.

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana si conferma un riferimento musicale per la città e non solo, un risultato frutto di impegno e passione che lo ha portato a festeggiare quest’anno il suo 110° anniversario.

Questo il programma musicale della serata presentata da Massimo Fraccaro:

· Nabucco (Sinfonia)

Giuseppe Verdi

· “O Signore! Dal tetto natio”

Coro di crociati e pellegrini (I Lombardi alla prima crociata)

Giuseppe Verdi

· Coro dei Gitani (Trovatore)

Giuseppe Verdi

· Casta Diva (Norma)

Vincenzo Bellini

· “Inneggiamo, il Signor non è morto” (Cavalleria rusticana)

Pietro Mascagni

Seconda parte

· Norma (Sinfonia)

Vincenzo Bellini

· E’ strano! E’ strano” (Traviata)

Giuseppe Verdi

· Aida

Gran finale – Atto II

Giuseppe Verdi

· Nabucco

Coro di schiavi ebrei (“Va pensiero…”)

Giuseppe Verdi

· Turandot

Padre Augusto (Finale atto III)

Giacomo Puccini

Il concerto è terminato con un’esplosione di coriandoli dorati e l’Inno di Mameli.