RISCHIO SISMICO, 812.000 EURO A 202 COMUNI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, BERGAMO E MANTOVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 giugno 2019 – Uno stanziamento di 812.000 euro

destinato a 202 Comuni, a maggiore pericolosità sismica, delle

province di Brescia (147 Comuni), Bergamo (42 Comuni) e Mantova

(13 Comuni).

Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale,

su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile.

CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO EDIFICI E INDAGINI SISMICHE – Gli

interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico

riguarderanno edifici strategici e rilevanti, in attuazione

all’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile,

che ha destinato le risorse suddette del fondo statale per il

piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici.

In particolare, 721.000 euro sono destinati a 202 Comuni per

interventi relativi a infrastrutture di proprietà pubblica,

fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli

eventi sismici; 91.000 euro sono finalizzati a indagini e studi

di microzonazione sismica e destinati ai circa 130 Comuni che, a

oggi, non li hanno attivati (mentre circa altri 70 Comuni se ne

sono già dotati grazie ai contributi degli anni precedenti).

A BREVE ISTRUTTORIA PROGETTI E DEFINIZIONE INTERVENTI – Nel

dettaglio, agli interventi prioritari su edifici sede di

amministrazioni comunali o di proprietà delle stesse, ospitanti

funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze,

andranno contributi non inferiori al 70 per cento dell’importo

massimo erogabile. Per i restanti interventi su strutture di

interesse strategico o che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un collasso, andranno contributi

non inferiori al 50 per cento dell’importo massimo erogabile.

La struttura regionale competente si occuperà a breve

dell’istruttoria dei progetti pervenuti e dell’individuazione e

della programmazione degli interventi.

AIUTO CONCRETO A ENTI LOCALI – “Con questa settima annualità di

finanziamenti statali si prevede di sostenere interventi di

adeguamento e miglioramento sismico, oltre a fornire assistenza

e supporto ai Comuni per la compilazione della modulistica e

nell’accompagnamento dell’intero processo sino al completamento

delle opere – ha sottolineato l’assessore al Territorio e

Protezione civile -. Regione Lombardia, infatti, è attenta alle

problematiche di rischio sismico: per questo ha stanziato

risorse per 500.000 euro nell’ottobre 2018 e 600.000 euro lo

scorso marzo per l’annualità 2019, al fine di espletare le

funzioni di attuazione delle procedure amministrative ed

edilizie in materia di vigilanza sismica per i piccoli Comuni a

contrasto del rischio sismico”.

FASCE DI RISCHIO SISMICO – Dei 1507 Comuni lombardi, nessuno è

in fascia di rischio 1, mentre solo le province di Brescia e

Mantova hanno Comuni in zona 2 (52 a Brescia e 5 a Mantova),

mentre 1015 Comuni sono in zona 3.

Redazione