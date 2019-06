VESPRI D’ORGANO IN DUOMO, L’8 GIUGNO SI CHIUDE LA RASSEGNA CON ALESSANDRO LA CIACERA

Sabato 8 giugno alle ore 16.30 torna in Duomo l’appuntamento di “Vespri d’organo”, con un evento a conclusione della prima e fortunata stagione della rassegna.

In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno un’”intonazione spirituale” all’ascolto.

Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà il Secondo Organista del Duomo di Milano maestro Alessandro La Ciacera, che si misurerà con le tastiere dello strumento nella cornice del vespro, con uno speciale programma per la vigilia di Pentecoste.

L’ingresso per i fedeli avverrà come di consueto liberamente dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II).

Duomo di Milano

Sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30

Alessandro La Ciacera, Secondo Organista del Duomo di Milano

Ingresso libero dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II)

PROGRAMMA

Alessandro La Ciacera

Improvvisazione

Quattro visioni sullo Spirito Santo

1. Prélude

Lo Spirito, Creatore

2. Cantilène – Scherzo

Lo Spirito, Consolatore

3. Adagio

Lo Spirito, Amore

4. Final

Lo Spirito, Fuoco e Luce

Per informazioni:

www.duomomilano.it

info@duomomilano.it

tel. +39.02.72023375