Arese. BIMBI AL VOLANTE, educazione stradale per bambini con Viridea e Polizia Locale Lainate

Viridea propone un percorso stradale per bambini

da affrontare alla guida di auto elettriche per imparare le regole e i segnali

(mi-lorenteggio.com) Arese, 4 giugno 2019 – Nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione stradale per i bambini, sabato 8 e domenica 9 giugno Viridea invita tutti i bambini a salire a bordo di divertenti auto elettriche per affrontare in tutta sicurezza un vero e proprio percorso stradale.

Il percorso sarà allestito nel piazzale antistante il Viridea Garden Center di Arese, presso il centro commerciale Il Centro, con le auto e moto elettriche Spidko messe a disposizione da Globo Giocattoli.

Assistiti e consigliati dalla Polizia Locale di Lainate, con caschetti omologati e protezioni per gomiti e ginocchia, i bambini si cimenteranno in una gimkana tra segnali stradali e strisce pedonali, per imparare la sicurezza e le regole di comportamento sulla strada.

La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno nel piazzale antistante il Viridea Garden Center di Arese, con orario dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Per maggiori informazioni www.viridea.it

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del proprio animale da compagnia.

Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di

scelta a disposizione del consumatore, ma soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.

Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza.

Redazione