CENTRALITÀ DEI MUNICIPI E DEMOCRAZIA INTERNA. IL RILANCIO DI FORZA ITALIA A MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2019 – “Era da tempo che aspettavamo incontri di questo tipo dove ognuno ha potuto parlare. Così si lavora. Se vogliamo futuro servono democrazia interna e regole”. Questa una delle frasi piu’ ricorrenti ieri sera durante la riunione indetta dal commissario cittadino di Milano di Forza Italia, on . Cristina Rossello, insieme a Matteo Perego, vicecoordinatore regionale lombardo, Gianluca Comazzi, capogruppo in Regione Lombardia, Fabrizio De Pasquale, capogruppo a Palazzo Marino alla presenza dei consiglieri comunali di Milano con più di cinquanta eletti dei Municipi. Tutti unanimi nell’esprimere soddisfazione nei confronti del neocommissario per aver organizzato il partito basandosi innanzitutto sull’ascolto di chi fa politica sul territorio. Presente anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. È stato anche esaminato e richiesto di riflettere sull’efficacia che avrebbe un processo di nomina dei coordinatori su base elettiva.

“C’è grande entusiasmo fra i consiglieri – ha dichiarato Rossello. Sono loro il nostro orgoglio, perché capaci di lavorare sempre anche di fronte alle difficoltà. Siamo consapevoli di dover recuperare molti consensi perduti in una campagna elettorale per noi molto difficile. La reazione c’è e questo ci consente di essere l’unica grande città, dove superiamo il 10 per cento, un risultato che ci dà un ruolo fondamentale per riportare Milano al centrodestra”.

Redazione