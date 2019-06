BAREGGIO – VIA AI CONTROLLI SUI PONTI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 giugno 2019 – A seguito del sollecito del sindaco Linda Colombo è stato assegnato l’incarico per la perizia statica dei ponti di attraversamento del Canale Scolmatore. Aipo, l’ente che ha in carico le strutture, ha inviato una lettera al primo cittadino per comunicare che ha affidato il servizio per la redazione della perizia. “In seguito – scrive Aipo – saranno individuate le strutture che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le risultanze della perizia saranno tempestivamente comunicate”. Nei mesi scorsi, visto che l’Amministrazione precedente era sempre rimasta silente sul tema, il sindaco Colombo aveva scritto ad Aipo per chiedere garanzie sulla sicurezza dei ponti dopo i gravi fatti di cronaca che si sono verificati negli ultimi anni a livello nazionale. Ora la lettera ha dato i risultati sperati.

Redazione