GIOVANI.’SPORT E LEGALITÀ’ BINOMIO PER INTEGRAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE IN UN CONTESTO DI REGOLE

ASSESSORE ALLO SPORT HA PRESENTATO PROGETTO CON GDF E UFFICIO SCOLASTICO CHE HA COINVOLTO 60 RAGAZZI IN SEDI FIAMME GIALLE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2019 – Lo sport come rivincita sociale. Le

regole come esempio per trovare uno scopo nella vita. La

pazienza e la perseveranza della Guardia di Finanza con 60

adolescenti Lombardi difficili. Sono queste gli input positivi

che hanno veicolato i risultati della prima edizione del

progetto ‘Sport e Legalità’ dell’assessorato allo Sport e

Giovani della Regione Lombardia.

A presentare in veste di relatori la prima edizione del Campus

erano presenti allo ‘Striving for quality, la 27esima edizione

della Conferenza Europea sui Servizi Sociali, l’assessore

regionale a Sport e Giovani, il generale della Guardia di

Finanza Vincenzo Parrinello e Mariella Trapletti dell’Ufficio

scolastico Regionale.

UN CAMPUS DELLE REGOLE – “Nel 2019 abbiamo fatto partire grazie

alla collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Ufficio

scolastico regionale il primo progetto lombardo di ‘Sport e

Legalità’ che ha permesso a tre classi, oltre 60 studenti

“difficili” del biennio delle superiori, di partecipare ad una

settimana di campus nelle tre sedi della Guardia di Finanza di

Predazzo, Sabaudia e Castelporziano. L’obiettivo del progetto

era di utilizzare lo sport come mezzo di rivincita sociale in un

contesto di regole, ma anche di umanità e affetti, come i

quartier generali della GdF” ha sottolineato l’assessore di

Regione Lombardia a Sport e Giovani.

SPORT STRUMENTO DI INCLUSIONE E PROMOZIONE – “Grazie al progetto

europeo ‘Boss’ – ha spiegato l’assessore regionale allo Sport e

giovani – abbiamo ottenuto indicatori oggettivi che dimostrano

come lo sport sia un’occasione dalle molteplici sfaccettature

per la sua funzione sociale, per la formazione della persona,

per favorire la socializzazione, per aumentate il benessere

individuale e collettivo, strumento di inclusione ed

integrazione sociale, di lotta alla discriminazione, di

promozione delle pari opportunità e rimane uno dei modi migliori

per contrastare il fenomeno della dispersione e abbandono

scolastico”.