MILANO, AL VIA DOMANI ‘FUTURO DIREZIONE NORD’. PRESENTI VICE PRESIDENTE E ASSESSORI DELLA REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 giugno 2019 – Prende il via domani, giovedì 6 giugno,

la sesta edizione di ‘Futuro Direzione Nord’, un momento di

confronto dedicato ai temi della salute, del futuro e più in

generale dell’Italia. All’iniziativa, che si svolgerà presso lo

‘Spazio Edit’ di via Maroncelli a Milano, parteciperanno

rappresentanti istituzionali del mondo dell’industria,

dell’impresa e della cultura. Domani, per la giornata

inaugurale, è prevista la partecipazione del vicepresidente

della Regione Lombardia (ore 12, ‘Medical Device. Il valore

dell’innovazione’) e degli assessori al Welfare (ore 10,

‘Digital Health e Open Innovation. L’esperienza di

telemonitoraggio domiciliare nella gestione dei malati cronici’)

e alle Politiche per la casa (ore 17.30, ‘La nostra terra è il

grembo del nostro domani’)

Redazione