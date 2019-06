RIPARTO FONDO SANITARIO, PRESIDENTE E ASSESSORE WELFARE: PER REGIONE LOMBARDIA 240 MILIONI IN PIU’ NEL 2019

FONDI PER SERVIZI MIGLIORI PER CRONICITA’, FRAGILITA’ E INNOVAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 giugno 2019. La Conferenza Stato-Regioni ha

approvato l’intesa per il Riparto del Fondo Sanitario Nazionale

del 2019. Per la Lombardia le risorse a disposizione per il

funzionamento complessivo del sistema ammontano a 18.405.555.557

euro.

Lo comunicano il presidente della Regione Lombardia e

l’assessore al Welfare a seguito della formalizzazione

dell’Accordo con il Governo.

“Grazie a questa intesa, per la nostra Regione – spiega il

governatore – arriveranno circa 240 milioni di euro in più

rispetto all’anno scorso. Si tratta di un risultato importante,

che premia il buon governo in ambito socio sanitario in una fase

storica molto delicata a livello epidemiologico e sociale.

All’appello, però, manca ancora la ciliegina: una forma di

autonomia reale, tanto attesa e auspicata, che permetterebbe

alla nostra Regione, fra le pochissime con i conti in regola

negli ultimi 20 anni, di operare con una maggiore flessibilità

di spesa all’interno delle risorse stabilite a livello

nazionale”.

“Questo incremento di 240 milioni di euro – commenta l’assessore

– darà origine a interventi concreti e sostanziali. Verranno

garantire nuove assunzioni nel sistema socio sanitario sanità,

grazie anche alle nuove norme nazionali che consentono un

aumento progressivo del tetto di spesa per il personale.

Ulteriori risorse saranno investite a sostegno delle misure per

la cronicità, la salute mentale, la disabilità, l’assistenza

domiciliare integrata, le cure palliative domiciliari, le nuove

fragilità, per il rinnovo del parco tecnologico, per finanziare

nuove borse di studio e per l’impiego degli specializzandi, per

sostenere l’innovazione e rendere ancora più efficienti i

servizi per i cittadini”.



Redazione