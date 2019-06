Atm, M5S Milano: presentati oltre 40 emendamenti per scongiurare i rincari

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2019 – “La maggioranza ancora una volta porta in aula una delibera mai condivisa con il Consiglio Comunale, frutto di un percorso consumatosi tra il Comune e l’Agenzia di Bacino.

Un provvedimento che prova a vendersi bene ma risulta sbagliato, sia nella forma sia nel contenuto. Non è aumentando il prezzo del biglietto, degli abbonamenti mensili e dei carné settimanali che si incentiva l’uso del trasporto pubblico locale!

Nonostante questo, abbiamo presentato più di 40 emendamenti per migliorare il testo della delibera con cui chiediamo tra le principali istanze :

• Una tariffazione agevolata per le famiglie e i soggetti più bisognosi

• Prolungamento della durata di validità dei titoli di viaggio da 90’ a 120’

• Tariffe speciali stagionali

• Maggiore intervento per il miglioramento delle infrastrutture

• eliminazione degli sconti per consiglieri comunali e municipali

• Gratuità del biglietto fino ai 16 anni

Speriamo quindi che la maggioranza si dimostri dialogante e collaborativa, altrimenti saremo costretti alle barricate” dichiara Simone Sollazzo, capogruppo M5S a Milano.

Redazione