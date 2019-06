BASKET,PRESIDENTE REGIONE: NOSTRA PIAZZA CORNICE UNICA PER EVENTI SPORT. A PALAZZO LOMBARDIA LE FINALI NAZIONALI GIOVANILI.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 giugno 2019) E’ stato il presidente della Regione

Lombardia ad alzare la prima ‘palla a due’ delle finali

nazionali di basket under 18 che si disputano in questi giorni

in Piazza Città di Lombardia dove è stato allestito il ‘parquet’

con tanto di tribune con posti a sedere.

PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA CORNICE ECCEZIONALE – “Poter mettere a

disposizione la nostra piazza per eventi di questo tipo – ha

detto il presidente – è un’iniziativa davvero fantastica. Anche

perché, fin da ragazzo, sono appassionatissimo di pallacanestro

e aver visto in campo oggi i giovani della mia città, Varese, mi

ha fatto davvero molto piacere”.

“Abbiamo ospitato proprio qualche mese fa anche una spettacolare

sfida di calcio a 5 fra le ‘Leggende’ dell’Inter e una selezione

di ‘vecchie glorie’ del Barcellona – ha aggiunto il governatore

– attirando quasi 2.000 spettatori in un pomeriggio che rimarrà

nella mente di chi c’era. Prima ancora avevamo trasformato la

Piazza in un campo in terra rossa dove si era esibito il

campione di tennis Novak Djokovic. Insomma, mi auguro proprio

che i lombardi possano sempre di più percepire la sede della

Regione come la loro casa, cioè un luogo aperto dove trovare non

solo le risposte di cui hanno bisogno, ma anche un posto dove ci

si possa svagare e divertire in modo sano”.

PRESENTATO IL LIBRO ‘BASKET’ CON DINO MENEGHIN – Nell’occasione,

il presidente, ha partecipato con il grande campione italiano

Dino Meneghin alla presentazione del libro ‘Basket’ di Flavio

Vanetti.