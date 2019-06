BRESCIA E SONDRIO, ASSESSORE: IMPORTANTI RISORSE ECONOMICHE DAL ‘FONDO COMUNI DI CONFINE’ PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

INCONTRO A BRESCIA CON I SINDACI PER PROGRAMMAZIONE COMUNE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2019 – Un tavolo di confronto e di ascolto

finalizzato a migliorare il percorso del ‘Fondo Comuni di

Confine’ e delineare una programmazione che indirizzi i

finanziamenti verso progetti di valenza strategica.

É quello a cui ha partecipato oggi l’assessore regionale con

delega alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, a Brescia,

convocato dal presidente del Fondo Comuni Confinanti, Paolo

Saviane.

IL COMITATO – Il Comitato Fondo Comuni di Confine garantisce la

partecipazione degli Enti locali nell’ambito della gestione dei

fondi da assegnare ai territori confinanti.

Dopo aver individuato le priorità specifiche, ha recentemente

destinato 24 milioni di euro a progetti presentati dai Comuni di

Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento

e Bolzano.

FORTE IMPATTO E RICADUTE POSITIVE – Per i Comuni lombardi sono

stati finanziati 15 progetti, per un importo complessivo di 8,5

milioni di euro; di questi 7,5 milioni andranno a 12 Comuni

bresciani e 1 milione a 2 Comuni della provincia di Sondrio.

RISORSE REALI PER PROGETTI VERI -“Regione – ha affermato

l’assessore regionale – non perde mai di vista l’obiettivo per

cui è nato il Fondo Comuni Confinanti, ovvero quello di far

crescere i territori attraverso progetti strategici e cercare di

colmare una differenza importante tra le Province autonome di

Trento e Bolzano e i Comuni di Confine”. “Si tratta – ha

specificato – di soldi reali, per progetti veri, il cui utilizzo

parte dal basso, da chi le esigenze e le potenzialità del

territorio le conosce realmente”.

SFIDA È CONSENTIRE SVILUPPO NEL TEMPO – “A partire da oggi – ha

sottolineato – vogliamo creare tutte le condizioni per avviare

sempre più progetti di valenza comprensoriale e lungimiranti con

significative ricadute sui territori di riferimento, che

consentano uno sviluppo nel tempo. Rendendo compatibile una

programmazione dei fondi comuni confinanti con la programmazione

regionale sugli stessi territori si può ottenere un effetto leva

delle risorse utilizzate.

ACCORCIARE I TEMPI E LAVORARE INSIEME – “L’impegno è quello di

riuscire a lavorare tutti insieme sulla programmazione futura.

In quest’ottica Regione Lombardia si mette a disposizione con le

proprie strutture, per colmare un’esigenza che parte dai Comuni,

cercando di snellire l’iter procedurale riferito a tutte le fasi

di realizzazione e finanziamento degli interventi, offerto

supporto amministrativo a Comuni spesso piccoli e poco

strutturati “, ha concluso il titolare lombardo a Enti Locali,

Montagna e Piccoli Comuni.

