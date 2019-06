CALDO – DOMANI SABATO 8/6 TINTARELLA DAY AL FARMERS’ MARKET DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Al mercato agricolo di Porta Romana a Milano arriva il #tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate grazie alla frutta e alla verdura che aiutano a ottenere il sospirato colore ambrato della pelle. L’appuntamento è per domani, sabato 8 giugno 2019 dalle ore 9.30, nel farmers’ market di Campagna Amica in via Friuli 10/A dove sarà presentata la dieta per la tintarella della salute e verranno offerti gli smoothies abbronzanti.

Il #tintarelladay – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – dopo un maggio straordinariamente piovoso, inaugura la bella stagione per aiutare i consumatori a catturare i raggi solari e a proteggere la salute, anche nei confronti delle alte temperature che affaticano l’organismo. L’iniziativa punta a far conoscere le proprietà degli alimenti estivi con la top ten dei prodotti che facilitano l’abbronzatura, che sarà esposta e illustrata ai visitatori del mercato.

