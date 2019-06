Incidente sull’A4 tra gli svincoli Tangenziale Est (A51) e Agrate: 13 coinvolti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Autostrada A4 in direzione Venezia, tra gli svincoli della tangenziale est e Agrate, per un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte 13 persone, tra queste anche una bambina di 3 anni e una di 9 anni.

Sul posto oltre al personale ausiliario della rete autostradale, è giunta la Polizia Stradale insieme a cinque ambulanze, un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso. I feriti, sono sono stati trasportati in codice verde negli ospedali negli ospedali di Cernusco sul Naviglio, Vimercate, al San Gerardo di Monza e al San Raffaele; un ferito in codice giallo è stato trasportato all’ospedale di Vimercate.

Sempre intorno alle ore 18,00, sempre sull’A4, all’altezza di Padova nei pressi dello svincolo per la A13, un tamponamento tra cinque vetture ha causato 8 km di coda.

V. A.