LAGO DI VARESE, ASSESSORE AMBIENTE: STIAMO VALUTANDO SE INTRODURRE UNA NAVIGAZIONE INTEGRALMENTE ELETTRICA

DA REGIONE STANZIAMENTO DI 5,8 MLN DI EURO PER RISANARE IL LAGO

(mi-Lorenteggio.com) Varese, 7 giugno 2019 – “Stiamo valutando la possibilità di

introdurre una navigazione integralmente elettrica e rispettosa

per l’ambiente sul lago di Varese”. Lo ha detto l’assessore

all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, intervenendo

all’evento “Valorizzazione ambientale, mobilità sostenibile e

marketing territoriale” che si è tenuto a Varese.

RENDERE IL LAGO PIÙ BALNEABILE – “Stiamo rivedendo le norme

attuali che non consentono neppure per i mezzi elettrici che

abbiano più di 2kw di navigare sul Lago di Varese – ha

proseguito – nella prospettiva di costruire attorno a questa

operazione un modello di recupero sostenibile e di fruibilità di

un lago che vogliamo poter rendere balneabile, per restituire

alle generazioni future un lago più bello di come l’abbiamo

ricevuto”.

L’ACCORDO QUADRO – L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per

la ‘Salvaguardia e il risanamento del lago di Varese’ firmato

poche settimane fa interviene su 5 filoni:

– monitoraggio dello stato dall’arte degli scarichi fognari e di

quelli abusivi e interventi;

– monitoraggio dello stato delle acque, lungo lago e lungo il

bardello, anche attraverso l’utilizzo di boe, per verificare in

tempo reale la qualità delle acque e monitorare l’evoluzione dei

miglioramenti ottenuti grazie agli interventi previsti;

– riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico, modalità

che toglie dal fondo le acque più ricche di inquinanti e povere

di ossigeno in modo che il lago possa ritornare a respirare

anche nelle acque profonde;

– interventi di sensibilizzazione dei cittadini e comunicazione;

– salvaguardia e tutela dell’area del lago anche attraverso una

valutazione sull’implementazione del servizio di navigazione

elettrica.

ACCORDO CON UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA E CNR VERBANIA –

Nell’ottica di avvalersi di un supporto scientifico sia nella

lettura dei dati sia nell’accompagnamento alle azioni in

programma, sono state stanziate risorse per un accordo con

l’Università dell’Insubria e con il CNR di Verbania.

CONCRETEZZA – “L’Accordo Quadro non è più solo un progetto – ha

concluso – ma sta diventando un fatto concreto. Regione

Lombardia ha stanziato 5,8 milioni di euro a cui si aggiungono

1,2 milioni di euro messi a disposizione dagli enti del

territorio: risorse che abbiamo già iniziato a utilizzare per

risanare il lago di Varese”.

