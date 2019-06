“LIONARDO. La più grande opera fu proprio la sua eredità”: Pièce teatrale inedita di Michele Placido e Centodieci

Castello Sforzesco Milano, lunedì 10 giugno ore 21.30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2019 – Centodieci.it, piattaforma culturale di Banca Mediolanum, è lieta di presentare “Lionardo” una pièce teatrale inedita e originale in scena per la prima volta lunedì 10 giugno alle ore 21.30 a Milano nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

L’iniziativa si inserisce all’interno del cartellone Leonardo500 e #EstateSforzesca, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Alla prima milanese seguirà da dicembre una tournée nelle principali città italiane, tra cui Parma, Modena, Padova e Brescia.

“Lionardo” è un testo originale di Centodieci e Michele Placido scritto in occasione della celebrazione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.

L’incontro a Milano tra Leonardo da Vinci, ormai in età avanzata, e Giovanni Francesco Melzi, il giovane che divenne suo assistente e allievo prediletto fino alla morte del Maestro, è l’occasione per narrare i passaggi salienti della maestosa carriera del più grande genio della storia di tutti i tempi.

Centodieci.it è la piattaforma culturale di Banca Mediolanum. Propone contenuti e strumenti utili per crescere e innovare nel proprio percorso personale e nella propria attività professionale.

“Da qualche anno abbiamo scelto di investire in cultura – dichiara l’Amministratore Delegato Massimo Doris – perché una banca non può sottrarsi dal restituire “valore” al territorio e ai clienti che quotidianamente le danno fiducia. È una questione di responsabilità. Un ringraziamento particolare va al Comune di Milano che ha creduto fin da subito in questa serata che con gioia dedichiamo alla Città”.

“È un onore rendere omaggio al più celebre “scienziato” italiano di tutti i tempi – dichiara Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum – dedicando questa Prima a Milano, città dove i “passi” di Leonardo si ritrovano in più parti. Il genio più eclettico e visionario della storia dell’umanità è un “innovatore”, capace con la sua “opera” di rivoluzionare la propria epoca determinando il destino di quelle future senza soluzione di continuità. Questo è il messaggio che intendiamo condividere con la cittadinanza affinché la cultura del pensiero e del confronto possano essere di stimolo e di ispirazione per poter “innovare” anche nelle piccole scelte quotidiane”.

“L’arricchimento che un tempo avveniva nelle botteghe – sostiene Michele Placido – forse oggi non può più esserci. Nelle botteghe ci si formava attraverso il dare e l’avere tra maestranze e allievi, come tra figli e padri. La ricchezza del sapere si formava lì, perché un Maestro senza una bottega non si sarebbe potuto chiamare Maestro. La fortuna quindi consisteva nell’essere parte di una bottega e nello scegliere un buon maestro, un “modello” che fosse un punto di riferimento nell’insegnamento e che tramandasse il suo sapere, com’è successo a Francesco Melzi a cui Leonardo lasciò la sua eredità”.

L’evento è aperto al pubblico con posti in piedi a fronte di una donazione di 5 euro a Fondazione Mediolanum Onlus per sostenere il progetto #Comeacasa a favore delle associazioni A.B.C., CasAmica e Cilla, al fine di offrire un anno di accoglienza gratuita alle famiglie con minori gravemente malati costrette ad allontanarsi da casa per alloggiare vicino alle strutture ospedaliere per seguire da vicino i loro piccoli.

LIONARDO:

Lo spettacolo ha come protagonista Michele Placido nel ruolo di Leonardo da Vinci e di Brenno Placido nel ruolo di Francesco Melzi. Attraverso un dialogo serrato, schietto, con un linguaggio contemporaneo e comprensibile, scopriremo alcuni segreti di una mente speciale con l’aiuto del brillante e sagace Giovanni Francesco Melzi.

Tra i due nasce una profonda intesa e amicizia basata sulla stima reciproca, sulla curiosità e sul desiderio di condividere e fare della propria vita uno strumento di conoscenza, facendo della loro vicenda un modello di relazione maestro-allievo.

I personaggi in scena sono Lionardo da Vinci, Francesco Melzi e Lisa Gherardini (Monnalisa).

Il titolo dell’opera Lionardo è stato scelto perché sembrerebbe essere il nome di battesimo del grande Maestro, tra l’altro riportato da Giorgio Vasari nel suo Le Vite de’ più eccellenti Pittori, Scultori ed Architetti, pubblicato nel 1550.

L’intento narrativo su cui è costruita la pièce Lionardo è sottolineare quanto sia fondamentale per un processo di sviluppo sostenibile dell’umanità, il ruolo giocato dall’educazione intesa come trasmissione di conoscenza da un individuo all’altro, da una generazione all’altra, di valori supremi quali la ricerca del sapere, l’indagine speculativa, il confronto dialettico e la loro applicazione in ogni forma e contesto.

Il risultato è perfettamente aderente con la mission che da sempre anima Centodieci, il

progetto culturale di Banca Mediolanum che offre alla propria community e a chiunque sia interessato a contenuti di eccellenza, risorse e strumenti utili a crescere e innovare nella propria attività professionale, personale e sociale.

Nata nel 2014 sotto l’egida di MCU (Mediolanum Corporate University), Centodieci esula da un puro contesto economico-finanziario per aprirsi a una prospettiva sempre più ampia di condivisione di valori, di ispirazione e inclusiva di altre discipline quali l’arte, la scienza e la filosofia.

SCHEDA DELL’OPERA:

– I personaggi sono Lionardo da Vinci, Giovanni Francesco Melzi e Lisa Gherardini (Monnalisa).

– Regia di Michele Placido e Gian Luca Bianco

– Collaborazione nella messa in scena: Michelangelo Placido

– Attori: Michele Placido (Leonardo), Brenno Placido (Francesco Melzi) e Anna Gargano (Lisa Gherardini)

– Musiche: Yuri Barilaro, Luna Vincenti, Manu Borzi

– Progetto scenico e disegno luci Alberto Cannoni

– Graphic designer e visual: Giovanna Rucci

– Costumi: Daniele Gelsi

– Riprese video: Gian Paolo Vanni

– Audio: Alberto Savarese

– Si ringraziano Davide Dall’Osso e Biale Cerruti Art Gallery per l’opera Soul

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON “LIONARDO”:

– 7 dicembre Parma

– 9 dicembre Padova

– 19 dicembre Brescia

– data da definire per Modena e altre città