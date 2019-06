OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA: TENIAMO ALTA LA GUARDIA, ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 giugno 2019 – “Noi continuiamo a tenere alta la

guardia. La scelta per aggiudicare le Olimpiadi è molto vicina.

Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità,

incrociamo le dita e attendiamo fiduciosi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, rispondendo

ai giornalisti che, a margine delle finali nazionali di basket

under 18, in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia, gli hanno

chiesto qualche sensazione a ridosso della scelta del Cio sulla

sede dei Giochi Invernali del 2026, in programma il prossimo 24

giugno a Losanna.

Correlati