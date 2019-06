POLITICA. Marina Berlusconi e Graziano Musella rappresentano il futuro di Forza Italia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 giugno 2019. Il partito Forza Italia, come molti sostengono, deve assolutamente rigenerarsi e dare spazio a nuove energie, ossia a donne e uomini che siano abili prosecutori dell’affermazione del pensiero democratico e liberale di Silvio Berlusconi, il quale – come Egli stesso ha affermato – resterà alla regia del partito che 25 anni fa ha fondato.

Marina Berlusconi è l’atteso nuovo leader di Forza Italia. Potrà avvalersi del contributo politico di uomini come l’Onorevole Graziano Musella, fautore delle buone prassi che i suoi concittadini hanno apprezzato eleggendolo Sindaco di Assago per sei volte. Attualmente ricopre la carica di Coordinatore Provinciale del Partito azzurro in Lombardia, ruolo voluto fortemente da Mariastella Gelmini. Non far pagare l’Imu e neppure la Tasi, dar corso alla politica della detassazione e del pragmatismo mediante progetti politici realizzati a favore della cittadinanza, l’ha ampiamente ripagato. Si può definire il politico che tutti vogliono perché la sua piccola città è davvero pervasa da un impegno socio– umanitario che niente lascia intentato per il benessere di tutti. Vince, e convince ancor più, Graziano Musella che ha anche la ricetta per far pagare poche tasse a tutti i cittadini italiani detassandoli ed adoperandosi perché raggiungano il benessere necessario per una vita serena. Silvio Berlusconi e sua figlia Marina possono guardare con fiducia a Graziano Musella, quale uomo dotato non solo di abilità politica e di creatività, ma anche interprete eccellente delle esigenze primarie dei cittadini. Graziano Musella potrebbe definirsi un “politico di razza” capace di contribuire al rilancio di Forza Italia per farla ritornare ai fasti di un tempo.

V.A.