SVILUPPO URBANO, ASSESSORE TERRITORIO: INVESTIAMO SULLA RIGENERAZIONE A SOSTEGNO DELLE NOSTRE COMUNITÀ

Milano, 07 giugno 2019 – Da qui al 2050 2,3 miliardi in più di

persone vivranno nelle aree metropolitane, ossia il 60% della

popolazione mondiale. Anche nella vecchia Europa e in Italia, a

dispetto del calo demografico, le città saranno, sempre di più,

dei catalizzatori antropologici.

In Italia, in particolare, la popolazione urbana passerà da 42 a

44,7 milioni e quei 2,7 nuovi milioni di residenti metropolitani

non si distribuiranno omogeneamente ma tenderanno piuttosto a

polarizzarsi in quegli agglomerati che offrono più opportunità

in termini di lavoro, di studio, di qualità della vita.

DINAMICHE LOCALI E GLOBALI A CONFRONTO – “Ragionare sullo

sviluppo urbano delle nostre comunità non è solo teorico. Si

tratta di un tema opportuno quanto necessario da affrontare” ha

affermato oggi l’assessore al Territorio e Protezione civile

aprendo i lavori del convegno ‘Comunità e sviluppo urbano

nell’era della globalizzazione. Quale ruolo per gli attori

pubblici e privati?’ organizzato da ISPI (Istituto di Scienze

Politiche Internazionali)a Milano, a cui hanno partecipato

attori locali e globali del mondo istituzionale e dell’impresa.

GOVERNARE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO IL CONFRONTO – “All’interno

del fenomeno della globalizzazione, il cambiamento delle nostre

città e dei nostri territori è importante, per questo serve

capacità di programmazione e di scelta rispetto al modello di

sviluppo che vogliamo, in modo da procedere con ordine e non in

maniera confusa, poiché ad ogni azione del legislatore

corrisponde una reazione e le decisioni che prendiamo oggi

impattano e impatteranno sulla vita delle nostre comunità e dei

cittadini del futuro. In questo senso è fondamentale

confrontarsi e far interloquire pubblico e privato, non solo gli

imprenditori ma anche i rappresentanti delle categorie

professionali in modo da affrontare insieme le nuove sfide”.

ENTRO DIECI GIORNI NORMA SU RIGENERAZIONE DIVENTERA’LEGGE –

“Regione Lombardia sta facendo delle scelte precise, dalla legge

contro il consumo di suolo, al nuovo provvedimento sulla

rigenerazione urbana che andrà in Consiglio regionale entro

dieci giorni per essere approvata. Sarà una norma impattante –

ha assicurato l’assessore – che si propone di avere un effetto

shock e segnare una linea di demarcazione. E’ finito il tempo

dello sviluppo urbanistico disordinato e senza programmazione.

Oggi serve recuperare. Il patrimonio immobiliare può essere una

leva per il territorio se sapremo valorizzarlo, rispondendo ai

bisogni reali delle persone che lo abitano”.

