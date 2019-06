TURISMO, ASSESSORE REGIONALE A LUINO PER CONVEGNO SU INFOPOINT

WEB E STRUMENTI DIGITALI PER ACCRESCERE COMPETITIVITÀ

(mi-Lorenteggio.com) Luino, 7 giugno 2019- “Il web e gli strumenti digitali sono

un supporto indispensabile per il turismo, fondamentali per

accompagnare e supportare i turisti nella scelta della loro

destinazione e poi nell’orientamento delle attività da scoprire

in loco”.

Lo ha detto l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e

Moda di Regione Lombardia intervenendo a Luino (Varese) nel

corso del convegno ‘Infopoint, rete e web: il turista al centro,

per vincere la sfida dell’ospitalità’.

“In tal senso, proprio Varese e il suo territorio – ha aggiunto

l’assessore – possono sfruttare al meglio tali potenzialità:

dalle bellezze del Lago Maggiore ai 4 siti Unesco, si tratta di

una realtà dal notevole valore attrattivo e che può crescere

ancora molto, offrendo ai turisti servizi, itinerari e prodotti

enogastronomici di alta qualità. Inoltre, Varese e la sua

provincia hanno dimostrato di essere vincenti in quanto hanno

compreso che lo sport rappresenta un incredibile volano per il

turismo”.

“Porre il visitatore al centro di azioni integrate di

promozione e comunicazione turistica – ha aggiunto l’assessore

regionale – è certamente una strategia vincente. Ne è un esempio

il nuovo portale del turismo del territorio di Varese, strumento

in grado di rafforzare la sinergia tra le realtà territoriali e

gli operatori facilitando lo scambio reciproco di informazioni.

In tal senso, l’utilizzo del web e degli strumenti digitali è

fondamentale per incrementare e far conoscere sempre di più

l’offerta turistica del nostro territorio. Il web permette una

diffusione internazionale delle nostre bellezze ed eccellenze,

facendo diventare ancora di più attrattiva la Lombardia con un

click”.

Una tecnologia presente negli Infopoint regionali, che ormai

garantiscono accoglienza a 360 gradi per i turisti: informazioni

turistiche e promozionali disponibili 24 ore su 24, attraverso

totem touch-screen o altre tecnologie innovative, anche nelle

principali lingue straniere, assistenza ai turisti e

connettività wi-fi gratuita.

Attualmente il numero complessivo è di 91 Infopoint Standard, 2

Infopoint flagship uno presso la Fiera di Rho Pero (inaugurato

nel 2017) e uno presso l’outlet Franciacorta (inaugurato a marzo

2019) e un Infopoint Gate presso l’aeroporto di Orio al Serio.

Per la riqualificazione della rete degli Infopoint Regione

Lombardia ha approvato un ammontare complessivo dei contributi

di oltre 1,8 milioni di euro.

Redazione