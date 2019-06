Bergamo. Ritrovato senza vita escursionista 33enne disperso; riprese ricerche per pensionato disperso

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 giugno 2019 – Stamane, dopo tre giorni di ricerche, tra il monte Cereto e il Purito, i soccorritori hanno trovato senza vita il corpo di Stefano Lamera, il 33enne di Scanzorosciate, escursionista disperso da giovedì mattina.

L’uomo aveva contattato per l’ultima volta, prima che si spegnesse il suo telefono, i Carabinieri proprio nella serata di giovedì, dicendo di essere caduto in un dirupo e di trovarsi in difficoltà.

Da stamane, inoltre, sono riprese le ricerche di Angelo Zanchi, pensionato di 78 anni, uscito di casa a Nese giovedì mattina per un giro in bicicletta e mai più rientrato.

V. A.

(immagine di repertorio)