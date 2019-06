Cusago. Incidente auto moto in Viale Europa, ferito 47enne

(mi-Lorenteggio.com) Cusago, 8 giugno 2019 – Stamane, alle ore 9.20, in Viale Europa, all’altezza del civico 73, al confine con Trezzano sul Naviglio, per un incidente tra una vettura e un motoveicolo, un motociclista di 47 anni, dopo le cure del personale sanitario giunto con un’automedica, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Cusago che ha compiuto tutti i rilievi del sinistro e per accertarne la dinamica.

V. A.