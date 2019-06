Incidente sulla A4 tra Arluno e Rho in direzione Milano, sei feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2019 – Per un grave tamponamento sulla A4 Torino-Milano al momento è di un 1 km tra gli svincoli di Rho e Arluno, al Km.116.5, carreggiata sud, in direzione Milano per un incidente con auto ribaltata nel quale sono rimaste coinvolte sei persone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed è atterrato l’elisoccorso, il cui utilizzo non si è reso necessario, mentre tre i feriti che sono stati trasportati in codice giallo in ambulanza negli ospedali del territorio, Sacco e Rho.

V. A.