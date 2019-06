RAGAZZO ANNEGATO A COMO, IL CORDOGLIO DELL’ ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Como, 8 giugno 2019 – “Sono estremamente addolorata per la morte di Maxwell Osei, un ragazzo che aveva incontrato la sua passione e trovato la sua strada nello studio professionale dell’alimentazione”. Così l’assessore all’Istruzione formazione e lavoro di Regione Lombardia commenta il tragico episodio accaduto ieri a Como. “Il terribile incidente che ce lo ha portato via mi colpisce come madre, – ha aggiunto l’assessore –

e anche come sostenitrice dei valori positivi che la formazione porta nei nostri studenti”. “Con Maxwell – ha concluso

l’assessore – abbiamo perso un po’ del futuro che cerchiamo di costruire per i giovani e per l’Italia”.

L’INCIDENTE

Lo studente di 15 anni ieri, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago nel tratto del lungolago di Viale Geno a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni. Il ragazzo non era riemerso. Soccorso dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, era stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, in condizioni gravissime, dove è deceduto.

V. A.