Incidente in Tangenziale Ovest: motociclista cade nel tratto Rho-Ghisolfa, trasportato in elicottero al San Gerardo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2019 – Stamane, intorno alle ore 10.50, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Sud nel tratto Rho-Cascina Ghisolfa, un motociclista di 50 anni, ha perso il controllo del proprio motoveicolo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito dopo le cure del personale medico è stato trasportato in elicottero all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, mentre la Polstrada ha compiuto tutti i rilievi di legge e ha diretto il traffico, a quell’ora molto intenso.

V. A.