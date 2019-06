BALLOTTAGGI: MIRABELLI (PD), AVANTI, NELL’AREA MILANESE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – “Un grande abbraccio a Ezio Casati a Daniela Maldini e a Arianna Tronconi che ieri hanno vinto i ballottaggi a Paderno Dugnano, Novate e San Zenone sappiamo che sapranno governare bene le loro comunità. Ma un abbraccio ancora più grande a Tatiana Cocca (Cormano) e Barbara Agogliati (Rozzano) che hanno combattuto con passione ma non c’è l’hanno fatta. Due brave sindache che hanno governato in un tempo difficile, che devono essere orgogliose di ciò che hanno fatto e che so continueranno a lavorare con la stessa passione per i cittadini a cui hanno dedicato gli ultimi 5 anni. Dopo le vittorie ottenute al primo turno da Sara Santagostino a Settimo Milanese, Yuri Santagostino a Cornaredo, Fabio Bottero a Trezzano sul Naviglio, Simone Negri a Cesano Boscone, Maria Rosa Belotti a Pero e in diversi altri Comuni, il centrosinistra, nel momento che sembrava il più difficile per la forza della Lega, si conferma maggioranza nella città metropolitana. Merito del buon governo dei sindaci, della capacità di tenere unito e allargare il centrosinistra, del Pd che sul territorio c’è stato e, fatemelo dire, di Silvia Roggiani che ha garantito l’attenzione massima di tutto il partito milanese e un grande sostegno alle elezioni comunali. Adesso avanti. Siamo sulla strada giusta”. Questo il commento del senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato all’esito dei ballottaggi nell’area metropolitana milanese.

