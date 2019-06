BALLOTTAGGI, PRESIDENTE FONTANA: IN BOCCA AL LUPO A TUTTI I SINDACI, REGIONE È AL LORO FIANCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – “Auguro un sincero ‘in bocca al

lupo’ a tutti i sindaci che sono stati eletti per amministrare i

nostri Comuni. In Regione troveranno sempre un’istituzione amica

che cercherà, nei limiti delle proprie competenze, di dar loro

una mano collaborando in maniera positiva e propositiva”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, commentando l’esito dei ballottaggi di ieri per le

elezioni dei sindaci.

Guardando più specificatamente all’esito del voto, anche su

scala nazionale, Fontana ha evidenziato come “i risultati dei

ballottaggi vadano nella direzione del primo turno. Un responso,

quello arrivato in questi ultimi quindici giorni dalle urne, che

ci fa capire che stiamo lavorando nel modo giusto e che dobbiamo

proseguire su questa strada”.

Redazione