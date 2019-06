CALUSCO – PADERNO: PONTE SAN MICHELE, PRESENTATO PROGETTO ESECUTIVO. TERZI: IMPEGNO DI REGIONE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2019 – L’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria

Terzi ha partecipato alla presentazione del progetto esecutivo

di restauro del Ponte San Michele. Rfi ha confermato le

tempistiche del cronoprogramma: il 7 dicembre è prevista la

riapertura al traffico stradale, mentre la circolazione

ferroviaria riprenderà nel novembre 2020.

CLIMA DI COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI – “L’obiettivo comune – ha

spiegato Terzi – è tornare alla normalità per porre fine ai

disagi che riguardano i territori di due province. Rilevo un

clima di reale e reciproca collaborazione tra gli enti

coinvolti, con Rfi che agisce in maniera trasparente per quanto

riguarda le informazioni sull’andamento dei lavori e che

soprattutto ha assicurato, anche in questa occasione, il

rispetto dei tempi di ripristino del ponte”.

NAVETTE PROLUNGATE DI UN’ORA – “Da oggi (lunedì 10 giugno) – ha

proseguito Terzi – il servizio delle navette che collegano il

ponte alle stazioni ferroviarie di Calusco e Paderno d’Adda

viene prolungato di un’ora, a beneficio degli utenti che

rientrano dal lavoro la sera. Inoltre in questi giorni abbiamo

confermato, attraverso un accordo con Trenord, la possibilità di

utilizzare l’abbonamento della via Carnate anche sulla via

Pioltello. Siamo riusciti a gestire le criticità maggiori: il

lavoro continua e procederemo con la pianificazione di ulteriori

misure, una delle quali, se sarà fattibile, potrà essere la

rimodulazione del servizio navetta con la riapertura del ponte

al transito viario”.

IMPEGNO DI REGIONE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI – La Regione

finanzia servizi sostitutivi per oltre 1.821.000 euro, di cui

1.121.000 euro per i bus (collegamenti tra la Bergamasca e la

Brianza lecchese attraverso il ponte di Brivio, servizio pullman

per studenti, potenziamento linea bus Z301 tra Bergamo e

Milano), 250.000 euro per i treni aggiuntivi e 450.000 euro per

le navette ponte-stazioni. Quest’ultimo finanziamento viene

interamente anticipato dalla Regione in attesa del rimborso da

parte dello Stato, anche per ovviare ad alcuni passaggi

procedurali che avrebbero dilatato i tempi.

SGRAVI FISCALI – Inoltre Regione ha fin da subito convocato il

tavolo tecnico a Palazzo Lombardia per contenere i tempi degli

iter autorizzativi sui lavori al ponte, ottenendo

un’accelerazione sui permessi relativi agli enti interessati.

Regione ha inoltre finanziato sgravi fiscali (sconto sulla Tari)

a beneficio delle piccole e medie imprese e delle attività

commerciali e artigiane di Calusco e Paderno.

CONTRIBUTO ECONOMICO AI LAVORI SUL PONTE – L’importo totale dei

lavori è pari a circa 21,6 milioni euro, di cui 1,6 milioni a

carico di Regione.