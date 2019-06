(mi-Lorenteggio.com) Cisliano, 10 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.50, lungo la S. P. Baggio Castelletto, all’altezza dell’incrocio per entrare in paese, per un tamponamento tra due veicoli, una coppia di coniugi di 54 anni lui e di 55 anni, sono stati portati in codice verde negli ospedali di Rho e San Carlo da due ambulanze. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.